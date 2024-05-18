Tekirdağ’da Trafik Denetiminde 30 Sürücüye 113 Bin Lira Ceza

Tekirdağ’da trafik denetimlerinde 30 araç sürücüsüne 113 bin lira ceza kesildi.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Çorlu ilçesinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde 770 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Uygulamaların sonunda 30 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle 113 bin lira para cezası kesildi, 9 araç trafikten men edildi.
Denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.
İlgili Haberler
Türkiye Sakatlar Derneği Üyesi Gencin Hayali Gerçekleşti
Balıkesir’de Motokurye Cinayetinde Tutuklama: E.Ö.’nün Babası Orhan Ö. İçin Karar Verildi
Ayvacık’ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Sinekliğe Sıkışan Güvercini İtfaiye Ekipleri Kurtardı
Çanakkale’de Yangın ve Deprem Tatbikatları Yapıldı
Ağaca Çarpan Hafif Ticari Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti