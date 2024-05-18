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Tekirdağ’da Trafik Denetiminde 30 Sürücüye 113 Bin Lira Ceza

Tekirdağ'da yapılan trafik denetimlerinde 30 araç sürücüsüne toplam 113 bin lira ceza verildi.

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Tekirdağ’da trafik denetimlerinde 30 araç sürücüsüne 113 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Çorlu ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 770 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

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Tekirdağ'da yapılan trafik denetimlerinde 30 araç sürücüsüne toplam 113 bin lira ceza verildi.

Uygulamaların sonunda 30 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle 113 bin lira para cezası kesildi, 9 araç trafikten men edildi.

Denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Tekirdağ
Trafik Denetimi

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