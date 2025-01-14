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Tekirdağ’da üniversite öğrencileri Vilayet Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi NeoTech yerleşkesinde BISTLAB açıldı
Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerini sürdürüyor
Edirne’de velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor
General Mobile’dan kampanya
CANiK, 2025’te ihracat amaçları için global etkinliklere odaklanacak
Edirne’de vali yardımcıları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Ulusal voleybolcu Zehra Güneş, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da kurum müdürleri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da üniversite öğrencileri Vilayet Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Sakarya’da bariyere çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı
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Tekirdağ’da üniversite öğrencileri Vilayet Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Tekirdağ’da üniversite öğrencileri Vilayet Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'da üniversite öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile bir araya geldi.

Turanlı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Polis ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulaması ve emniyetin yürüttüğü çalışmalar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrenciler, bilgilendirme için ekiplere ve kendilerini misafir eden Turanlı'ya teşekkür etti.

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