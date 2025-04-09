HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da üreticiler “zirai don” nöbeti tutuyor haberi

Tekirdağ’da üreticiler “zirai don” nöbeti tutuyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da zirai don riskine karşı gece nöbet tutan meyve yetiştiricileri, bahçelerinde ateş yakıp, sisleme makinesi kullanarak ürünlerini korumaya çalışıyor.Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte h...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da üreticiler “zirai don” nöbeti tutuyor haberi

Tekirdağ'da zirai don riskine karşı gece nöbet tutan meyve yetiştiricileri, bahçelerinde ateş yakıp, sisleme makinesi kullanarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 2 gündür gece saatlerinden itibaren sıfırın altında seyrediyor.

Akşamları bahçelerine gelip ürünlerini soğuktan korumak için ateş yakan meyve yetiştiricileri, sisleme makinesiyle de zirai dona karşı önlem alıyor. Üreticiler, sabahın ilk ışıklarına kadar kontrollerini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, üreticilerin bilimsel yöntemlerle zirai donla mücadele ettiğini söyledi.

Çiftçilerden meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıları önemle takip etmelerini isteyen Aksoy, üreticileri bilgilendirdiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Meyve üreticisi Eşref Meral de rekolte kaybı yaşamamak adına 2 gündür bahçesinde nöbet tuttuğunu dile getirdi.

Telefonundan sürekli hava olaylarını takip ettiğini anlatan Meral, “Gece sıcaklığı 4 derecenin altına düştüğünde zirai don gerçekleşiyor. Akşam üstü geliyorum ve sobayı yakıyorum. Belli aralıklarla sabaha kadar sisleme makinesiyle duman veriyorum. Makine sıcaklık yapıyor ve kırağıyı önlüyor.” diye konuştu.

İlgili Haberler

Kocaeli’de devrilen servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
9 Nisan 2025, 11:36

Kocaeli’de devrilen servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı haberi

Diyetisyenin yönlendirmesiyle karateye başlayan Dilara, milli formanın peşinde haberi
Yerel
9 Nisan 2025, 11:36

Diyetisyenin yönlendirmesiyle karateye başlayan Dilara, milli formanın peşinde haberi

Kocaeli, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
Yerel
9 Nisan 2025, 11:36

Kocaeli, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi

Çocukluk hayali tiyatro sahnesine yıllar sonra polis olarak kavuştu haberi
Yerel
9 Nisan 2025, 11:34

Çocukluk hayali tiyatro sahnesine yıllar sonra polis olarak kavuştu haberi

Bilecik’te araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
9 Nisan 2025, 11:30

Bilecik’te araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı haberi

İnegöllü mobilyacılardan “Aile Yılı”na özel indirim hazırlığı haberi
Yerel
9 Nisan 2025, 11:30

İnegöllü mobilyacılardan “Aile Yılı”na özel indirim hazırlığı haberi

Mimar Sinan’a “gizem” atfetmek onu tanımamaktan kaynaklanıyor haberi Mimar Sinan’a “gizem” atfetmek onu tanımamaktan kaynaklanıyor haberi Müziği indirmeyip akışta dinlemek yüksek karbon emisyonuna neden oluyor haberi Müziği indirmeyip akışta dinlemek yüksek karbon emisyonuna neden oluyor haberi