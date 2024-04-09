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Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Şarköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş
Tekirdağ
Uyuşturucu Operasyonu

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