Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Şarköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
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