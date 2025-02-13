Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi

Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Kapaklı, Saray ve Malkara ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin üst araması ve adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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