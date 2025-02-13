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Edirne’de yarım asırdır evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor haberi
Şişecam 90. yılını kutluyor haberi
Balıkesir’de 10 yılda 4 bin çocuğa gönüllülerce müzik eğitimi verildi haberi
Görme engelli çift, 15 yıldır hem kendisine hem topluma ışık oluyor haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi
Limak İnşaat’ın “Diamond of Skopje” projesinde tapu ve daire teslimleri başladı haberi
Merakla başladığı tespih yapımında ustalaşıp dükkan açtı haberi
Türkiye Sigorta, yeni dijital asistanı Bilge’ye Sor’u kullanıma açtı haberi
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.Kapaklı, Saray ve Malkara ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.Şüphe...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi

Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Kapaklı, Saray ve Malkara ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üst araması ve adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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