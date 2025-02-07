Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı haberi

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslerde 8 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 5 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 128 sentetik ecza hap, 3 ruhsatsız tabanca, 220 tabanca fişeği, 7 otomatik sigara sarma makinesi, 25 bin makaron ve 17 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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