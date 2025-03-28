Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı haberi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adreste yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, 200 gram uyuşturucu madde ve tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Şüpheliler K.A, Y.M, İ.K. ve E.A yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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