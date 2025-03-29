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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda, H.İ.B, O.Ş, Y.A.A. ve M.Y. gözaltına...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı haberi

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.İ.B, O.Ş, Y.A.A. ve M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1240 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden M.Y. tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

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