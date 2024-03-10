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Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

İki depo ve evde yapılan aramada 1876 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda D.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Tekirdağ
Uyuşturucu
Uyuşturucu Operasyonu

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