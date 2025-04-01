HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da üzüm çekirdekleri ekonomiye kazandırılıyor haberi

Tekirdağ’da üzüm çekirdekleri ekonomiye kazandırılıyor haberi

- Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Seçkin: - "Üreticiler tarafından atık olarak görülen ürünler çok değerli. Üzüm çekirdeği yağı ve elde ettiğimiz çekirdek unu çok değerli. Antioksidan bakımından zengin olan ürünler"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da üzüm çekirdekleri ekonomiye kazandırılıyor haberi

FIRAT ÇAKIR – Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce suyundan pekmez, şıra ve sirke gibi pek çok ürün elde edilen üzümün kabuğu ile çekirdeği de ekonomiye kazandırılıyor.

Enstitüde 5 yıl önce başlatılan çalışma kapsamında, üzüm çekirdekleri sıkım makinesinden geçirilerek yağ elde ediliyor. 50 mililitrelik cam şişelere doldurulan yağ, enstitünün kendi mağazalarında satışa sunuluyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, AA muhabirine, enstitüde yaklaşık her yıl 50 ton üzüm işlendiğini söyledi.

Üzümün posasındaki çekirdekleri değerlendirdiklerini aktaran Seçkin, “Üzüm suyu üretiminde ortaya çıkan posaları hızlıca alıyoruz. Özel olarak üretilen kurutma raflarında kurutuyoruz. Elek yardımıyla çekirdeklerin ayrımını yapıyoruz. Yıkama ve kurutmanın ardından soğuk sıkım yöntemiyle yağını elde ediyoruz.” dedi.

Seçkin, üzüm çekirdeğinin işlenmesiyle ekonomik değer kazandığını belirterek,”Üzümün çekirdeğinden elde ettiğimiz yağ aranılan bir yağ. Çeşitli ilaçların üretiminde de kullanılıyor. Aynı zamanda gıda olarak da tüketilebiliyor. Günlük beslenmemizde ve kozmetik olarak kuruyan cildimizde kullanabiliriz.” diye konuştu.

– “Üreticiler tarafından atık olarak görülen ürünler çok değerli”

Üzüm çekirdeği üretimi konusunda üreticilere her zaman teknik destek sağlamaya hazır olduklarını anlatan Seçkin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Üreticiler tarafından atık olarak görülen ürünler çok değerli. Üzüm çekirdeği yağı ve elde ettiğimiz çekirdek unu çok değerli. Antioksidan bakımından zengin olan ürünler. Sağlık açısından yapılan araştırmalarda kanın pıhtılaşmasını önlemesinde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ve kalp damar hastalıklarında önleyici etkisinin olduğu görülmektedir.”

İlgili Haberler

Sakarya’da iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 19 kişi adliyede haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 11:44

Sakarya’da iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 19 kişi adliyede haberi

Yüzmede 80 madalyası bulunan genç sporcu, EYOF hedefi için kulaç atıyor haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 11:44

Yüzmede 80 madalyası bulunan genç sporcu, EYOF hedefi için kulaç atıyor haberi

Kaleiçi konaklarının restorasyonu Edirne’nin turizm potansiyeline katkı sağlayacak haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 11:24

Kaleiçi konaklarının restorasyonu Edirne’nin turizm potansiyeline katkı sağlayacak haberi

“Kırk Yıllık Hatır Bir Satır” projesiyle uzun soluklu evliliklerin sırrı gençlerle buluşuyor haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 11:24

“Kırk Yıllık Hatır Bir Satır” projesiyle uzun soluklu evliliklerin sırrı gençlerle buluşuyor haberi

Uçmakdere bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 11:14

Uçmakdere bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor haberi

Kırklareli Valisi Turan, ziyaretler bulundu haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 10:50

Kırklareli Valisi Turan, ziyaretler bulundu haberi

Kırklareli Valisi Turan, jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti haberi Kırklareli Valisi Turan, jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti haberi MHP Kırklareli İl Teşkilatı bayramlaştı haberi MHP Kırklareli İl Teşkilatı bayramlaştı haberi