SON DAKİKA
Çınarcık’ta yangın farkındalığı için seminer düzenlendi haberi
Radisson Otel Grubundan 2024 yılı değerlendirmesi haberi
Tekirdağ’da “yalancı bahara” aldanan badem ağaçları çiçek açtı haberi
Bilecik’te dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı haberi
Bursa’da Kütüphaneden Kampüse Programı başladı haberi
“Kaspersky Thin Client” güncellendi haberi
Adıyaman’da KADEM Kadın Destek Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı haberi
Kocaeli’de kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı haberi
Parolapara 2024’te müşteri portföyünü 5 katına çıkardı haberi
Meme kanserini erken teşhisle yendi haberi
Çınarcık’ta yangın farkındalığı için seminer düzenlendi haberi
Radisson Otel Grubundan 2024 yılı değerlendirmesi haberi
Tekirdağ’da “yalancı bahara” aldanan badem ağaçları çiçek açtı haberi
Bilecik’te dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı haberi
Bursa’da Kütüphaneden Kampüse Programı başladı haberi
“Kaspersky Thin Client” güncellendi haberi
Adıyaman’da KADEM Kadın Destek Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı haberi
Kocaeli’de kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı haberi
Parolapara 2024’te müşteri portföyünü 5 katına çıkardı haberi
Meme kanserini erken teşhisle yendi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da “yalancı bahara” aldanan badem ağaçları çiçek açtı haberi

Tekirdağ’da “yalancı bahara” aldanan badem ağaçları çiçek açtı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı.Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.Badem ağaçlarının rengar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “yalancı bahara” aldanan badem ağaçları çiçek açtı haberi

Tekirdağ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı.

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçelerde ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.

Badem ağaçlarının rengarenk görüntüsünü görenler, zaman zaman fotoğraf çektirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla ağaçların çiçek açmaya başladığını söyledi.

Bademlerin sıcaklığın etkisiyle yaklaşık 1 ay erken çiçek açtığını belirten Saygı, “Son haftalarda sıcaklar mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle ağaçlar erkenden çiçeklendi. Ağaçlar yalancı bahara aldandı. Havalar soğumaya başladı, soğuk nedeniyle çiçekler de solacaktır.” dedi.

Kent sakinlerinden Alpaslan Kemallı da ağaçların çiçek açmasıyla güzel manzara oluştuğunu dile getirdi.

Ağaçlar
Çiçek

İlgili Haberler

Kırklarelili sanatçı, kansere türküyle dikkati çekti haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 12:41

Kırklarelili sanatçı, kansere türküyle dikkati çekti haberi

Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 12:35

Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi

Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 12:35

Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi

Çanakkale “Uluslararası Seramik Festivali”ne ev sahipliği yapacak haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 12:30

Çanakkale “Uluslararası Seramik Festivali”ne ev sahipliği yapacak haberi

Fuzul, Togg kazanan talihlilere araçlarını teslim etti haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 12:30

Fuzul, Togg kazanan talihlilere araçlarını teslim etti haberi

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na konuk oldu: (1) haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 12:26

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na konuk oldu: (1) haberi

Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi