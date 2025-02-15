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Balıkesir’de bariyere çarpıp, devrilen cip yandı haberi
İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, AFAD gemisiyle Somali’ye gıda yardımı yapıyor haberi
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi ilçe sakinlerine iş imkanı sunuyor haberi
Bilecik’te huzur uygulaması gerçekleştirildi haberi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın adliyeye sevk edildi haberi
İSTANBUL’UN YÜZLERİ / Tarih boyunca göçler İstanbul’un kültürünü ve mimarisini şekillendirdi haberi
Çanakkale, Trakya Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapacak haberi
Edirne’de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Uzmanından “yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı” önerisi haberi
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Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitel...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı haberi

Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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