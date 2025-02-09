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Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı haberi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi
Sakarya’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
Edirne’deki Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali “Gala Gecesi” gösterileriyle sona erdi haberi
Silivri’de deniz suyu çekildi haberi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli’de konuştu: haberi
Sakarya’da elektrik panosuna giren kargalar yangına neden oldu haberi
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Tekirdağ’da yazarlar okurlarıyla bir araya geldi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte yazarlar okurlarıyla buluştu.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, kentte yaşayan yazarlar eserlerini tanıtarak, okurları için imza...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da yazarlar okurlarıyla bir araya geldi haberi

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte yazarlar okurlarıyla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, kentte yaşayan yazarlar eserlerini tanıtarak, okurları için imzaladı.

Etkinliğe katılan 24 yazar, söyleşilerin ardından bir süre okurlarıyla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, etkinliğin kendileri için anlamlı olduğunu belirtti.

Şehirde yaşayan yazarların daha bilinir hale gelmesi için programın faydalı olduğunu aktaran Nallar, “Yerel yazarlarımızın eserlerini tanıtmasına vesile olmak ve halkımızı kültürel değerlerle buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. Süleymanpaşa, sanata ve edebiyata verdiği değerle örnek bir şehir olma yolunda ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku da yazarlarla bir süre sohbet etti.

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