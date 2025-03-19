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“Ramazan ve Ramazaniyyeler” sergisi Süleymaniye’de açıldı haberi
Marmara mercanları uzun süreli müsilaj karşısında savunmasız kalabilir haberi
Sağlık okuryazarlığı ve doğru beslenmeyle aşırı tuz tüketimi önlenebilir haberi
İBB’deki “terör ve örgütlü suçlar” soruşturmalarında 79 şüpheli gözaltına alındı haberi
Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları Edirne’de başladı haberi
Kapıkule’de bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Lüleburgaz’da polis ekipleri trafik denetimi yaptı haberi
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı haberi
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Tekirdağ’dan kısa kısa haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri serbest dalış eğitim sertifikalarını aldı.Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinden üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz düzenlenen serbest dalış eğitimi sona erdi.Milli Takım...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’dan kısa kısa haberi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri serbest dalış eğitim sertifikalarını aldı.

Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinden üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz düzenlenen serbest dalış eğitimi sona erdi.

Milli Takım Antrenörü Sertan Aydın tarafından öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

– Süleymanpaşa'da iftar programları sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen “Halk Sofraları” iftar programları devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, son olarak Naip Mahallesi'nde kuruldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

İftar sonrası çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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