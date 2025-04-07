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Tekirdağ’dan kısa kısa haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kapaklı ilçesinde yaptırılan 16 derslikli ortaokul düzenlenen törenle açıldı.Törenin açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, okulun yapımında emeği olan herkese teşekkür etti.O...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’dan kısa kısa haberi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kapaklı ilçesinde yaptırılan 16 derslikli ortaokul düzenlenen törenle açıldı.

Törenin açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, okulun yapımında emeği olan herkese teşekkür etti.

Okulun son derece modern bir şekilde inşa edildiğini aktaran Soytürk, “Bu eğitim yuvalarında geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız eğitimlerini alacaklar.”dedi.

Törende Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından okulun ilk ders zili çaldı.

Törenine, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, kamu kurum müdürleri çok sayıda vatandaş katıldı.

– Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy ilçesinde Hayri Batur Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, 600 metre uzunluğa sahip bağlantı yolunda bin bin ton asfalt dökümü gerçekleştirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, ilçede önemli bir sorunu çözdüklerini ve vatandaşların hizmetine sunulan yolun hayırlı olmasını temenni etti.

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