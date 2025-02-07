Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu haberi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Yağışlı sistemin etkisindeki ilçede gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yağış kar olarak düştü.
Kısa sürede çatıları ve yerleri kaplayan kar bir süre sonra etkisini yitirdi.
Karayolları ve belediye ekipleri yollarda biriken karları temizledi, bazı yollara buzlanma olmaması için tuz ve solüsyon atıldı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede bugün aralıklarla kar, yarın ise karla karışık yağmur bekleniyor.
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