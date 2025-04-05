Tekirdağlı Bahattin amca kitap sevgisiyle çevresine örnek oluyor haberi

FIRAT ÇAKIR – Tekirdağlı 82 yaşındaki Bahattin Moralar, kitap okuma aşkıyla çevresine ilham veriyor.

Çocukluk yaşlarından itibaren kitap okumaya başlayan Moralar, ilerleyen yaşına rağmen her gün düzenli kitap okuyor.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezindeki kütüphanenin müdavimlerinden olan Moralar, çevresindeki gençlere de örnek oluyor.

Moralar, AA muhabirine, Türkiye'nin çeşitli illerinde öğretmenlik yaptığını ve emekli olduktan sonra da kitap okumayı bırakmadığını söyledi.

Kitap okuyan birini gördüğünde o kişiye imrendiğini belirten Moralar, herkesin her fırsatta kitap okuması gerektiğini dile getirdi.

Sadece evde veya kütüphanede değil gittiği her yerde kitap okuduğunu anlatan Moralar, “Avrupa'da insanlar metroda, toplu taşıma araçlarında en kısa mesafede bile kitabını açıyor ve bir şeyler okumaya çalışıyor. Deniz kenarına sabah erken giderek, kumda güneşlenirken kitap okuduğumda farklı tepkiler alıyorum. Başka okuyan olmuyor. Çoğu toplanıp sohbet ediyor.” diye konuştu.

Genç zihinlerin yeni bilgiler keşfetmesi gerektiğini vurgulayan Moralar, sağlığı yerinde olduğu sürece kütüphane içerisinde gençlere örnek olmaya çalışacağını anlattı.

Kitap okumanın insanın dünyasında farklı bir pencere açtığını vurgulayan Moralar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sadece nasihatle bu olmuyor. Kitap okuyarak örnek olmak gerekir. Değişik kitaplardan gençlerin yanında bahsederek onların iştahını kabartabiliriz. Yoksa çok 'kitap okuyun' demekle olmuyor. İnsan, bir kitabı okuduğunda onun etkisinde kalıyor hatta zamanla okuduklarını kendi yaşantısına adapte ediyor. Farklı kitaplar, farklı dünya görüşleri kazandırıyor. Bu durum gençler için de önemli bir örnek teşkil ediyor. Okudukça bunun farkına varıyorlar.”

Moralar, okuduğu kitapları tekrar tekrar okumamak için not aldığını ve özetler çıkarttığını belirtti.

Kütüphane Müdürü Hamide Çakır da Bahattin Moralar'ın kütüphaneden en çok kitap alan okurlardan olduğunu belirtti.

Çakır, Moralar'ın ilerlemiş yaşına rağmen kitap sevgisiyle gençlere ve çocuklara örnek olduğunu ifade etti.