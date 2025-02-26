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Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve hamsi umuduyla denize açıldı haberi
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Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve hamsi umuduyla denize açıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan poyraz nedeniyle avlanamayan balıkçılar, rüzgarın kesilmesiyle istavrit ve hamsi umuduyla Marmara Denizi'ne açıldı.Tekne ve ağlarının bakımlarını tamamlayan balıkçılar, denizde nasiplerini arama...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve hamsi umuduyla denize açıldı haberi

Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan poyraz nedeniyle avlanamayan balıkçılar, rüzgarın kesilmesiyle istavrit ve hamsi umuduyla Marmara Denizi'ne açıldı.

Tekne ve ağlarının bakımlarını tamamlayan balıkçılar, denizde nasiplerini aramaya devam edecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların şiddetli rüzgar nedeniyle zorunlu paydosunun sona erdiğini söyledi.

Balıkçıların hamsi ve istavrit umuduyla denize açıldığını ifade eden Pehlivanoğlu, “Olumsuz hava koşullarından dolayı avcılık yapılamıyordu. Balıkçı arkadaşlarımız yeniden avlanmaya başladı. 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kadar faaliyetlerini sürdürecekler. Bu sene balıkçılar denizden çok boş dönmedi. Bazen az olsa da herkes limanlara balıkla döndü. Bu sene Karadeniz daha bereketliydi. Marmara, Karadeniz'e göre daha az bereketli oldu. Balıkçılar avlanmaya, vatandaş taze balık yemeye devam edecek.” dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de bu aralar denizde daha çok hamsi ve istavrit olduğunu belirterek, “Poyraz nedeniyle bir haftaya yakın limanda kaldık. Yeniden nasibimizi aramaya başlayacağız. İnşallah balık olursa bizim de yüzümüz güler, vatandaş da bol balık yer. Balıkçılar olarak her zaman umutla denize ağlarımızı atıp nasibimizi bekleyeceğiz.” diye konuştu.

Balıkçı

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