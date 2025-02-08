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Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor haberi
Edirne’deki sınır kapıları geçen ayı hareketli geçirdi haberi
Sarıyer’de plastik ham madde yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi haberi
Balıkesir’de aranan 7 şüpheli yakalandı haberi
Dijital çağa inat plakçılık ve kasetçiliği 53 yıldır sürdürüyor haberi
Köylerini ziyaret edenleri el birliğiyle hazırladıkları sofrada ağırlıyorlar haberi
Balıkesir’de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü haberi
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Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür avlanamıyor.Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.Süleymanpaşa Su Ürünleri Koop...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor haberi

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür avlanamıyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın sert estiğini söyledi.

Balıkçıların hava şartlarından dolayı mecburi paydos ettiğini belirten Pehlivanoğlu, “Poyrazın etkili olması, balıkçıları olumsuz etkiliyor. Poyrazın sert esmesi, avlanmayı güçleştiriyor. Bütün balıkçılar havanın dinmesini bekliyor. Pazartesiye kadar poyrazın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın dinmesiyle balıkçılar, ağ atmaya başlayacak.” diye konuştu.

Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

Balıkçı
Poyraz

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