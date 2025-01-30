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Edirne’den kısa kısa haberi
Türk Kızılay Başiskele Temsilciliğinden kan bağışı etkinliği haberi
Pendik Marina’daki atık yağ depolama alanında çıkan yangın söndürüldü haberi
Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 170 ülkeden 150 bini aşkın ziyaretçi ağırladı haberi
İstanbul’da rektörler AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı haberi
Beyoğlu’nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada haberi
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Tekirdağlı balıkçıların ağına en çok istavrit takılıyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar bu sıra en çok istavrit avlıyor.Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine balıkçıların ağlarına en çok istavrit daha sonra da çinekop ve hamsi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağlı balıkçıların ağına en çok istavrit takılıyor haberi

Tekirdağ'da Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar bu sıra en çok istavrit avlıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine balıkçıların ağlarına en çok istavrit daha sonra da çinekop ve hamsi takıldığını söyledi.

Pehlivanoğlu kilogramı 250 liradan satılan istavritin vatandaşların en çok tercih ettiği balık olduğunu ifade etti.

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların lezzetinden dolayı istavriti tercih ettiğini söyledi.

Balıkçı Murat İkiz ise özellikle bu mevsimde balık tüketiminin arttığını, yağlı olması ve lezzetinden dolayı en çok tercih edilen balığın istavrit olduğunu ifade etti.

İstavrit

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