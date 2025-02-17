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Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor haberi

- Tekirdağ'da işçi emeklisi 64 yaşındaki İhsan Saygı, üç yıldır kendi teknesiyle avladığı balıklarla rıhtımda yolunu gözleyen kedileri elleriyle besliyor - İhsan Saygı: - "Bence onların beni beklemesi, onları tuttuğum balıklarla beslemek dünyanın en güzel şeylerinden biri"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor haberi

MESUT KARADUMAN – Tekirdağ'da yaşayan işçi emeklisi 64 yaşındaki İhsan Saygı, teknesiyle denize açılıp avladığı balıkların bir kısmıyla rıhtımda kendisini bekleyen kedileri besliyor.

Emekli olduktan sonra zaman zaman arkadaşlarının teknesiyle denize açılan Saygı, daha sonra kendisine küçük bir tekne aldı.

Teknesi ile her gün denize açılan Saygı, rıhtımdaki balıkçı barınağına döndükten sonra avladığı balıklardan kedilere vermeye başladı.

Saygı, her balıktan döndüğünde kedilerin kendisini beklediğini fark ederek, onlar için de balık avlamak amacıyla denizde daha uzun süre zaman geçirdi.

Kendi ihtiyacının dışında üç yıldır kediler için de her gün yaklaşık bir kilogram balık tutan Saygı, rıhtıma döndüğünde yolunu gözleyen kedileri elleriyle besleyip seviyor.

Saygı, AA muhabirine, kedilerle arasında çok güzel bir bağ oluştuğunu söyledi.

Kedilere yaz kış gözü gibi baktığını ifade eden Saygı, “20 yıldır bu limandayım. Burada zaman geçiriyorum ama kendim amatör olarak 2-3 yıldır tekneyle denize çıkıyorum. Arada ağ atan balıkçı arkadaşlarla da zaman geçirmek için denize gidiyorum. Her gün denize çıkıyorum. Tuttuğum balıkları kooperatife veriyorum ama kedilerin payını her zaman ayırıyorum.” diye konuştu.

Saygı, kedilere özellikle kış günlerinde daha çok dikkat edilmesi gerektiğini, elinden geldiği sürece kedileri beslemeye devam edeceğini dile getirdi.

Kedilerin kendisine çok alıştığını ifade eden Saygı, “Onlar da benim denizden dönmemi bekliyor. Burası onlarsız olmuyor. Bence onların beni beklemesi, onları tuttuğum balıklarla beslemek dünyanın en güzel şeylerinden biri. Barınakta herkes balık veriyor ama ben kediler için denizde biraz daha fazla durup onlar için de balık avlıyorum. Onlar için kıyıya yakın yerlerde ufak balık tutmaya çalışıyorum.” diye konuştu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da Saygı'nın her gün kedileri elleriyle beslediğini, yaptığının çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Balık
Kediler
Onlar
Saygı
Zaman

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