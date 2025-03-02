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Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor haberi
Edirne İl Özel İdaresi kaçak 20 yapıyı yıktı haberi
Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi haberi
Tekirdağ’da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor haberi
Kırklareli’nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı haberi
Off-road tutkunları Kazdağları’nda buluştu haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
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Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor haberi

- Tekirdağ'da ailesinin fabrikasının içerisine topraksız tarım tesisi kuran girişimci Gamze Çapkınoğlu: - "13 dekar kapalı alanı bulunan fabrikamızın bir dekarına bu tesisi kurduk. 650 metrekaresinde üretim yapmaktayız"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor haberi

FIRAT ÇAKIR – Tekirdağ'da yaşayan 39 yaşındaki girişimci Gamze Çapkınoğlu, perde ve kumaş ürettikleri fabrikanın içerisinde kurduğu tesiste topraksız tarımla marul yetiştirerek çevre illere satıyor.

Çapkınoğlu, tarım teknolojilerine olan merakı dolayısıyla, perde ve kumaş üretimi yaptıkları fabrikanın boş olan bir bölümünde topraksız tarım yapmaya karar verdi.

Gerekli hazırlıkları yaparak tesisi kuran Çapkınoğlu, marul üretimine başladı.

– Marul yetiştiriciliğinde 11 kişiyi istihdam ediyor

Çapkınoğlu, AA muhabirine, kurduğu tesis ile sanayicilerin aynı zamanda tarımsal üretim de yapabileceğini gösterdiğini söyledi.

Bir girişimci olarak üretmenin çok değerli olduğunu anlatan Çapkınoğlu, “Kullandığımız teknolojinin hepsi yerli. Bizim de amacımız, ülkemizin tarımda hak ettiği yere gelmesi için çalışmak.” dedi.

Çapkınoğlu, topraksız tarım tesisinde 11 kişiyi istihdam ettiğini belirtti.

Türkiye'de tarım teknolojilerinin son dönemde oldukça geliştiğini ifade eden Çapkınoğlu, “1992 yılından bu yana fabrikada perde ve giyimlik kumaş üzerine üretim yapılıyor. Daha sonra dünyada tarım teknolojilerinde olan gelişmeler dikkatimizi çekti. Türkiye'de bu teknolojileri takip eden bir firmayla anlaştık ve tesisi kurma kararı aldık.” diye konuştu.

Çapkınoğlu, girişimcilere teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Fabrika içerisinde kurduğu tesiste üretimini arttıracağını vurgulayan Çapkınoğlu, “13 dekar kapalı alanı bulunan fabrikamızın bir dekarına bu tesisi kurduk. 650 metrekaresinde üretim yapmaktayız. 2024'te tesisin kurulumu bitti. Kasım ayından beri İstanbul başta olmak üzere çevre illere satış yapmaktayız. Günde 3 bin ürün çıkarıyoruz. Bu bir başlangıç, hedefimiz 4 bine kadar çıkmak.” ifadelerini kullandı.

Çapkınoğlu, kurduğu tesisle diğer sanayicilere örnek olmak için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Topraksız tarımla verimli, hijyenik, kontrollü ve tasarruflu bir tarım yapılabileceğini ifade eden Çapkınoğlu, şunları kaydetti:

“Bu tesise doğada yapılan tarıma göre yüzde 95 daha az su kullanıyoruz. Bir marul üretebilmek için 200 mililitre su harcıyoruz. Dışarıda aynı miktarda ürün alabilmek için bunun yaklaşık 30 katı kadar bir alana ihtiyacımız var. Kapalı bir alanda olduğu için burada olumsuz hava koşulları veya zararlılardan bitkinin etkilenmesi söz konusu olmuyor. Zirai ilaç kullanımı olmadığından toprağımızı ve besinlerimizi de kirletmiyoruz.”

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