SON DAKİKA
Edirne Eski Cami’de “kılıçla hutbe” geleneği asırlardır sürüyor haberi
TEMSA, yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştiren “ZEKI” platformuna üye oldu haberi
İspanya’dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Tekirdağ’da mola verdi haberi
“Jinekolojik hastalıklar kalp hastalığı riskini artırabilir” uyarısı haberi
Usta öğretici anne ve kızı, Balkan mirası Karacakılavuz dokumasını kadınlara öğretiyor haberi
Kültürel miras taşıyıcısı 76 yaşındaki kadın yaptığı eserlerle evini müzeye dönüştürdü haberi
Gelibolu’daki öğrencilere deprem eğitimi ve tatbikatı haberi
Bursa’da “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırıldığını öne süren kişi savcılığa başvurdu haberi
İstanbul’daki sağlık tesislerinin yüzde 80’i depreme dayanıklı hale getirildi haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı haberi
Edirne Eski Cami’de “kılıçla hutbe” geleneği asırlardır sürüyor haberi
TEMSA, yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştiren “ZEKI” platformuna üye oldu haberi
İspanya’dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Tekirdağ’da mola verdi haberi
“Jinekolojik hastalıklar kalp hastalığı riskini artırabilir” uyarısı haberi
Usta öğretici anne ve kızı, Balkan mirası Karacakılavuz dokumasını kadınlara öğretiyor haberi
Kültürel miras taşıyıcısı 76 yaşındaki kadın yaptığı eserlerle evini müzeye dönüştürdü haberi
Gelibolu’daki öğrencilere deprem eğitimi ve tatbikatı haberi
Bursa’da “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırıldığını öne süren kişi savcılığa başvurdu haberi
İstanbul’daki sağlık tesislerinin yüzde 80’i depreme dayanıklı hale getirildi haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » TEMSA, yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştiren “ZEKI” platformuna üye oldu haberi

TEMSA, yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştiren “ZEKI” platformuna üye oldu haberi

- TEMSA CEO'su Evren Güzel: - "Bu üyelik, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmanın yanı sıra, sürdürülebilir ve çevre dostu mobilite çözümleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TEMSA, yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştiren “ZEKI” platformuna üye oldu haberi

TEMSA, yapay zeka ve dijitalleşme alanında yenilikçi çözümler geliştiren ZEKI platformuna üye olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ZEKI'ye üye olan TEMSA, yapay zeka destekli çözümlerle mobiliteyi, sıfır emisyonu ve sürdürülebilirliği daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyor. TEMSA, bu üyelikle ayrıca gerçek dünya laboratuvarlarında yeni teknolojilerini test etme ve geliştirme imkanı da bulacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan, yapay zeka ve dijitalleşme alanlarında faaliyet gösteren bir platform olan ZEKI, gerçek dünya laboratuvarları, yapay zeka “yazılım stack”i ve platform ekonomisiyle yenilikçi çözümler sunuyor. Merkez, yapay zeka tahminleriyle kararlarını şeffaf ve açıklanabilir hale getirmek de dahil olmak üzere yapay zekanın deneyimlenebilirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, geleceğin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirirken, mobilite alanında en büyük dönüşüm güçlerinden birinin de yapay zeka olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, “Özellikle otonom araçlar için kritik bir rol üstlenen yapay zeka, bu alandaki gelişmelere hız kazandırıyor. Otonom araç teknolojilerinde ilerleme kaydedebilmek ve tüm güncel gereklilikleri karşılayan araçlar geliştirebilmek için sektörde farklı paydaşlar arasındaki işbirliği büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

ZEKI platformuna üyeliklerini bu anlayıştan hareketle tamamladıklarını vurgulayan Güzel, şunları kaydetti:

“Bu üyelik, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmanın yanı sıra, sürdürülebilir ve çevre dostu mobilite çözümleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor. Sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda yapay zeka destekli enerji verimliliğimiz ve akıllı lojistik çözümlerimiz, ZEKI ile işbirliğimizin önemli odak noktaları arasında yer alıyor. Platformun sunduğu yapay zeka tabanlı çözümler ve dijitalleşme desteği ile özellikle otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinde önemli adımlar atmayı planlıyoruz.”

İlgili Haberler

FLO Group, Great Place to Work sertifikası kazandı haberi
Yerel
6 Mart 2025, 11:54

FLO Group, Great Place to Work sertifikası kazandı haberi

Anadolu Isuzu elektrikli araç satışını artıracak haberi
Yerel
6 Mart 2025, 11:54

Anadolu Isuzu elektrikli araç satışını artıracak haberi

Mustafa Kutlu’nun doğum gününde yaşam hikayesi okurlarla buluştu haberi
Yerel
6 Mart 2025, 11:50

Mustafa Kutlu’nun doğum gününde yaşam hikayesi okurlarla buluştu haberi

Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi
Yerel
6 Mart 2025, 11:30

Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi

Şüheda Yıldız, “yarım kalan hayalini” futbolcu yetiştirerek tamamlıyor haberi
Yerel
6 Mart 2025, 11:30

Şüheda Yıldız, “yarım kalan hayalini” futbolcu yetiştirerek tamamlıyor haberi

Atmosferik nehirler Antarktika’daki sıcaklık rekorlarını ve buzul erimelerini tetikliyor haberi
Yerel
6 Mart 2025, 11:30

Atmosferik nehirler Antarktika’daki sıcaklık rekorlarını ve buzul erimelerini tetikliyor haberi

Yüzmede uluslararası başarı kazanan ev hanımı azmiyle örnek oluyor haberi Yüzmede uluslararası başarı kazanan ev hanımı azmiyle örnek oluyor haberi Tekirdağ’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi protokolü imzalandı haberi Tekirdağ’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi protokolü imzalandı haberi