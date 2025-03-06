TEMSA, yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştiren “ZEKI” platformuna üye oldu haberi

TEMSA, yapay zeka ve dijitalleşme alanında yenilikçi çözümler geliştiren ZEKI platformuna üye olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ZEKI'ye üye olan TEMSA, yapay zeka destekli çözümlerle mobiliteyi, sıfır emisyonu ve sürdürülebilirliği daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyor. TEMSA, bu üyelikle ayrıca gerçek dünya laboratuvarlarında yeni teknolojilerini test etme ve geliştirme imkanı da bulacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan, yapay zeka ve dijitalleşme alanlarında faaliyet gösteren bir platform olan ZEKI, gerçek dünya laboratuvarları, yapay zeka “yazılım stack”i ve platform ekonomisiyle yenilikçi çözümler sunuyor. Merkez, yapay zeka tahminleriyle kararlarını şeffaf ve açıklanabilir hale getirmek de dahil olmak üzere yapay zekanın deneyimlenebilirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, geleceğin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirirken, mobilite alanında en büyük dönüşüm güçlerinden birinin de yapay zeka olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, “Özellikle otonom araçlar için kritik bir rol üstlenen yapay zeka, bu alandaki gelişmelere hız kazandırıyor. Otonom araç teknolojilerinde ilerleme kaydedebilmek ve tüm güncel gereklilikleri karşılayan araçlar geliştirebilmek için sektörde farklı paydaşlar arasındaki işbirliği büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

ZEKI platformuna üyeliklerini bu anlayıştan hareketle tamamladıklarını vurgulayan Güzel, şunları kaydetti:

“Bu üyelik, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmanın yanı sıra, sürdürülebilir ve çevre dostu mobilite çözümleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor. Sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda yapay zeka destekli enerji verimliliğimiz ve akıllı lojistik çözümlerimiz, ZEKI ile işbirliğimizin önemli odak noktaları arasında yer alıyor. Platformun sunduğu yapay zeka tabanlı çözümler ve dijitalleşme desteği ile özellikle otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinde önemli adımlar atmayı planlıyoruz.”