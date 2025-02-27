Ticaret Bakanı Bolat, İhracat Akademisi Birinci Dönem Açılış Programı’nda konuştu: haberi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Amacımız ihracatçı sayısını 250 bine, hatta 300 bine ulaştırmak.” dedi.

İhracat Akademisi Birinci Dönem Açılış Programı ve İlk Ders Buluşmasına Programı'na katılan Bolat, Türkiye'de 180 bin ihracatçı bulunduğunu söyledi.

Bolat, “İhracat akademisi mezunlarını verdikçe, ihracat hayatında çalışmalarını artırdıkça, performans gösterdikçe, amacımız, ihracatçı sayısını 250 bine, hatta 300 bine ulaştırmak.” diye konuştu.

İhracatın, yatırım, üretim, yeni pazar, yeni satış, gümrük işlemleri, lojistik, taşımacılık, uluslararası rekabet ve döviz kazanmak demek olduğunun altını çizen Bolat, ihracatın “döviz kazandıkça ihtiyaç olan ithal ürünleri ödeyebilme gücü” demek olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, şöyle devam etti:

“Bugün 262 milyar dolar mal ihracatı ve 115 milyar dolar hizmetler ihracatı ile geçen yılı 377 milyar dolar döviz geliriyle kapattık. 2024 yılı milli gelirimiz yarın açıklanacak. 2023 yılı sonunda 1 trilyon 130 milyar dolara ulaşmıştık. 2024'ün 9 ayı sonunda 1 trilyon 260 milyar dolara ulaşmıştık. Yarın 1 trilyon 300 milyar dolar civarı bir rakam olmasını bekliyoruz.

Bu ihracat olmasaydı milli gelirimiz üçte bir oranında azalmış olacaktı. Bugün 33 milyon olan istihdamımız çok aşağılara gelecekti ve insanların refah düzeyi geliri azalmış olacaktı. Zorunlu ithalatlarımız var. Enerji ürünleri başta olmak üzere bazı makine vesaire. Onları satın alacak döviz gelirimiz olmayabilecekti. O nedenle ihracat, ülke ekonomisinin, milli gelirimizi artırmanın, halkımızın refah düzeyini artırmanın kırmızı çizgisidir. Olmazsa olmazıdır.”

Bu konuda Ticaret Bakanlığı olarak, hükümet tarafından, Cumhurbaşkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir konumda olduklarını anımsatan Bolat, “İhracat, ithalat işlemlerini yürütmek, gümrükleri yürütmek ve ihracatı desteklemek, aynı zamanda iç ticaretle alakalı sektörel düzenlemeleri yapmak ve denetimleri yapmak, serbest bölgeleri yönetmek görevi Ticaret Bakanlığı'mıza verilmiş bulunmaktadır.” diye konuştu.

– “İhracat Akademisi ile çok güzel bir program hazırladık”

Bakan Bolat, İhracat Akademisi ile Ticaret Bakanlığının üst düzey yöneticileri, akademisyen hocaları, ihracatçı ailesinin temsilcileri ve ticaret uzmanlarının aktif olarak sunum yapıp, ders verecekleri interaktif tecrübe, teoriyi ve pratiği birleştiren çok güzel bir program hazırladıklarını belirtti.

90 saatlik programın hafta sonları gerçekleştirileceğini dile getiren Bolat, “Yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir sürede tamamlanacak. Bu şekilde ülkemizin ekonomisini daha da büyütecek, geliştirecek ve halkımızın yarınlarını güvence altına alacak ekonomik gelişmemiz için ihracatçı ordusuna inşallah yeni askerler, yeni neferler kazandıracağız.” ifadesini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin dünya mal ihracatındaki payının yüzde 1,08'e yükseldiğini belirterek, “Bu rakam 2002'de yüzde 0,50 civarındaydı ve tam 31 vilayetimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptılar ve 55 vilayetimiz yıllık ihracatını 2023'e kıyasla artırdı. Bazen söylüyorlar ya yok, Türkiye'de sanayi yok, Türkiye'de sanayi öldü bitti. Kriz edebiyatı, felaket tellallığı yapanlara en güzel cevap bu resmi verilerdir.” dedi.

180 bin ihracatçının 262 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğinin ve sektörde istihdam sayısının 33 milyona ulaştığının altını çizen Bolat, “İhracatımızın yüzde 94'ünü sanayiden yapıyoruz. Bu noktada orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının toplam mal ihracatımızdaki payı yüzde 41 civarındadır. 61 ülkeye, 7 coğrafi bölgeye rekor ihracatlar gerçekleştirdik. Toplamda 220'den fazla ülkeye, bölgeye 12 bin 806 farklı ürün ihracatı gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Bolat, e-ihracatta da önemli gelişmeler olduğuna işaret ederek, “Türkiye'nin toplam ihracatı içinde e-ticaret ihracatımızın payı da yüzde 2,7'ye yükseldi. Dış ticaret açığımızı da 2024 yılında 82 milyar dolara gerilettik. 20 ayda 122 milyar dolardan 82 milyar dolara düşürmeyi başardık. Bu çerçevede baktığımızda ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 76 düzeyinde yükselmişti 2024 yılında. 6 puanlık bir artış olmuştu.” ifadesini kullandı.

– “Türkiye'nin bir numaralı ticaret ortağı Avrupa Birliği'dir”

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin Türkiye için çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Bolat, Türkiye'nin bir numaralı ticaret ortağının Avrupa Birliği olduğunun, Avrupa Birliği'nin 5. ticaret ortağının da Türkiye Cumhuriyeti olduğunun altını çizdi.

Bolat, iki taraf arasında yaklaşık 220 milyar dolarlık bir ticaretin söz konusu olduğunu belirterek, dün Finlandiya'yı ziyaret ettiklerini, faydalı görüşmeler yaptıklarını ve ihracatı, karşılıklı ticareti artırmak için protokol imzaladıklarını anlattı.

Türk Eximbank kanalıyla geçen yıl 48 milyar dolar ihracat finansmanı sağladıklarına da değinen Bolat, piyasa şartlarının neredeyse yarısı miktarında sübvanse edilmiş maliyetlerle bu kredilerin tahsis edildiğini dile getirdi. Bolat, bunun yanında İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile kefalet verdiklerini belirterek, “Baktığımızda ihracatımızda yüzde 41 Avrupa Birliği 27 üye ülkeye, yaklaşık yüzde 26 İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere ticaretimiz var. ABD, Afrika pazarı bizim için önemli. Bunun yanında Türki Cumhuriyetler, Rusya, Ukrayna, Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri Türkiye'nin başlıca ihracat pazarları ama Güney Amerika'ya, Avusturalya'ya, Yeni Zelanda'ya varıncaya kadar gitmediğimiz, görmediğimiz ve ihracat yapmadığımız ülke yok. Gidemediğiniz yer sizin olmuyor. O yüzden ihracatçılarımız dünyanın her tarafına giriyorlar.” dedi.

Dünyanın neresine giderlerse gitsinler Türk ihracatçılarını, yatırımcıları, turizmcileri gördüklerini, onlarla iftihar ettiklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

“Ocak ayı başında ihracat eylem planımızı açıkladık, 77 maddeden oluşan. Yine Türk Ticaret Bankamız faaliyete geçti. Türk Ticaret Bankası, Eximbank'ın yanında ihracatçılarımızı desteklemek için ikinci büyük finansman kanalımız oldu. İhracat Akademimiz de dış ticaretteki bütün süreçlerin işleneceği konulardan oluşan programlarıyla çok önemli, faydalı, hayırlı bir teşebbüs olarak faaliyete bugün başlamaktadır. Burada pazar araştırması yöntemlerinden mevzuata, uluslararası pazarlama ve markalaşmadan taşımacılık, gümrükleme, lojistik ve ödeme şekillerine varıncaya kadar e-ticaret, e-ihracatın da işleneceği, devlet desteklerinin, dahilde işleme rejiminin, serbest bölgelerin ve transit ticaretin konular itibarıyla işleneceği çok zengin, güçlü bir program.”