TİKA, ramazan ayının bereketini Arakanlı Müslümanlarla paylaşıyor haberi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslüman mültecilere Ramazan ayı boyunca sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayında Cox's Bazar bölgesindeki Kamp 16'da acil insani yardım, sosyal ve kültürel projelerle yaşamın kolaylaştırılmasının amaçlandığı belirtilerek, burada yaşayan binlerce aileye iftarda düzenli olarak sıcak yemek dağıtıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Ramis Şen, Bangladeş Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonu (RRRC) Komiseri Muhammed Mizanur Rahman, Türk kurumlarının temsilcileri ve Arakanlı sığınmacılar, Bangladeş'teki ilk iftarda söz konusu kampta bir araya geldi.

Ramazan ayı boyunca, TİKA tarafından kurulan dağıtım noktasından sağlanan bu yardımlardan 25 binden fazla Arakanlı Müslüman sığınmacının faydalanması öngörülüyor.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2017'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan bir milyondan fazla Arakanlı Müslüman, Bangladeş sınırları içerisindeki kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ekonomik faaliyetleri bulunmayan mülteciler, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine büyük ölçüde ihtiyaç duyuyor.

– Kamplarda çeşitli projeler gerçekleştiriliyor

TİKA'nın Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacılara yönelik insani yardım çalışmaları, Myanmar'daki krizden bu yana kesintisiz olarak sürüyor.

TİKA, 2017'deki kriz döneminde hızla mutfak kurarak günlük 25 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmıştı.

O tarihten bu yana Arakanlı Müslümanlara yardım faaliyetlerini sürdüren TİKA, kamplarda oyun alanları, öğrenme merkezleri ve çok amaçlı merkezler gibi çeşitli projeler de hayata geçiriyor.

Kamp yetkilileri tarafından belirlenen ailelere düzenli olarak dağıtılan yemeklerden dolayı Arakanlı mülteciler, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür ederek, Türkiye için dua ettiklerini ifade ediyor.

Cox's Bazar'daki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar, Türkiye'nin kendilerine uzattığı yardım elini minnetle karşılıyor.

Türkiye, uluslararası toplumun dikkatini bu insani krize çekmeye ve Arakanlı Müslümanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çabalarına devam ediyor.