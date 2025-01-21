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Tekirdağ’da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de restore edilen tarihi konaklar cazibe merkezi olacak haberi
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon haberi
Balıkesir’de jandarmanın operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı haberi
Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu haberi
Kırklareli’nde kirlenen Saranlı Deresi’nin rengi değişti haberi
Kocaeli’de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı haberi
Kocaeli’de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
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Trakya Birlik 2024 üretim sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya Birlik 2024 üretim sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdi haberi

EDİRNE (AA) – Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 2024 üretim sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı yaptıklarını söyledi.

Kırbiç, AA muhabirine, birlik olarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçileri desteklemek için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Geçen yıl yaşanan kuraklığın ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini anımsatan Kırbiç, kötü geçen sezonda çiftçilerin en iyi kazancı sağlaması için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Her zaman ayçiçeği üreticisinin yanında olduklarını dile getiren Kırbiç, “Geçen yıl Trakya Birlik olarak yaklaşık 240 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik. Bunun da parasal değeri yaklaşık 5 milyar lira. Gerçekten ciddi bir rakam ve bu parayı da bir ay içerisinde çiftçilerimize ödedik.” ifadelerini kullandı.

– Ayçiçeği yağı üretim kapasitesi artacak

Kırbiç, 2025'te ayçiçeği üretim kapasitesini artıracaklarını belirtti.

Birliğin Türkiye'nin en önemli ayçiçeği yağı üreticilerinden olduğunu ifade eden Kırbiç, şunları kaydetti:

“Önceki dönemde fabrikalarımızda bir miktar kapasite artışı yapmıştık. Kapasite artışını devam ettirmek için genel kurullarımızda yeni yatırım kararları alındı. Önümüzdeki süreçte kapasite artışı sürecek. Bölgemizin, ülkemizin ve üreticilerimizin kurumumuza ihtiyacı var. Şartlarımız ve imkanlarımız el verdiği sürece kapasite artışına devam edeceğiz.”

Ayçiçeği
Kapasite
Üretim

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