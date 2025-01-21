SON DAKİKA
Tekirdağ’da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de restore edilen tarihi konaklar cazibe merkezi olacak haberi
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon haberi
Balıkesir’de jandarmanın operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı haberi
Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu haberi
Kırklareli’nde kirlenen Saranlı Deresi’nin rengi değişti haberi
Kocaeli’de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı haberi
Kocaeli’de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de restore edilen tarihi konaklar cazibe merkezi olacak haberi
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon haberi
Balıkesir’de jandarmanın operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı haberi
Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu haberi
Kırklareli’nde kirlenen Saranlı Deresi’nin rengi değişti haberi
Kocaeli’de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı haberi
Kocaeli’de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu haberi

Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu haberi

EDİRNE (AA) – Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve beraberindeki heyet, Bulgaristan'da üniversite ve sivil toplum kuruluşu ve başkonsolosluk ziyaretlerinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ heyeti Eski Zağra Trakya ve Şumnu Konstantin Preslavski yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde üniversiteler arasında önceden yapılmış olan anlaşmaların yenilenmesinin yanı sıra yeni iş birliklerinin sağlanması ve akademik ortaklıklar görüşüldü.

Erasmus anlaşmaları, personel hareketliliği, yüksek lisans programlarının geliştirilmesi ve AB projeleri gibi konular ele alındı.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü'nün de eşlik ettiği heyet, Eski Zağra'da Bölge Müftüsü Seyhan Mehmed, Şumnu'da Bulgar-Türk İşadamları Derneği, Şumnu Bölge Müftüsü Mesut Mehmet ve Şumnu Valisi Beynur Ahmet'le de görüşme yaptı.

Heyet, Bulgaristan programını Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun ziyaretini tamamladı.

Heyette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli yer aldı.

Prof. Dr.

İlgili Haberler

Trakya Birlik 2024 üretim sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdi haberi
Yerel
21 Ocak 2025, 10:40

Trakya Birlik 2024 üretim sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdi haberi

Edirne’de evinde ölü bulunan doktor için tören düzenlendi haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 19:20

Edirne’de evinde ölü bulunan doktor için tören düzenlendi haberi

Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi Kamboçya’ya gitti haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 19:10

Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi Kamboçya’ya gitti haberi

Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 18:20

Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi

Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 18:16

Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı haberi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları “Barış için 1 milyon imza” toplantısına katıldı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 18:12

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları “Barış için 1 milyon imza” toplantısına katıldı haberi

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak haberi Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak haberi Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi