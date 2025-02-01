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Tekirdağ Valisi Soytürk’ten derneklere ziyaret haberi
Tekirdağ’da sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi haberi
Kırklarelispor’u “Beşiktaş heyecanı” sardı haberi
Kırklareli’nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi haberi
Edirne’deki trafik kazasında 5 araç zarar gördü haberi
Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü haberi
Trakya Üniversitesinde sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlendi haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı haberi
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Trakya Üniversitesinde sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlendi.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanlığınca gerçekleştirilen etkinlikte Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünden Öğretim Görevlisi Burcu ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya Üniversitesinde sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlendi haberi

Trakya Üniversitesinde sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanlığınca gerçekleştirilen etkinlikte Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünden Öğretim Görevlisi Burcu Ören Özer ve Dr. Ali Erhan Konuk, Erasmus ve Dehas Konsorsiyum Projesi'ni tanıttı.

Erasmus personel hareketliliği ve ikili anlaşmalarda göz önünde bulundurulması gereken hususlardan bahseden Özer ve Konuk, Erasmus projesi kapsamında sunulan imkanlara değindi.

Toplantıda, Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Arzu Vardar, Erasmus deneyimi kapsamında Finlandiya Helsinki Üniversitesi ziyaretine dair bir sunum da yaptı.

Vardar, Helsinki Üniversitesi Tıp Fakültesindeki izlenimlerini paylaşarak hareketlilik kapsamında her iki üniversitenin öğretim üyelerinin bilgi paylaşımında bulunmasının önemine değindi.

Programda sunum yapan uzmanlar öğretim üyelerinin sorularını da yanıtladı.

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