SON DAKİKA
Trakya’da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik Belediyesi ramazan ayına özel etkinlikler düzenliyor haberi
Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinde “Yedi Güzel” konseri düzenlendi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi haberi
Bilecik Valisi Aygöl, uzun yıllardır evli çiftlerle iftarda buluştu haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten şehit ailesine ziyaret haberi
Devlet desteğiyle sera kuran kadın çiftçi, işini büyütmeyi hedefliyor haberi
Polisan Holding’in 2024’te brüt karı 1,45 milyar lira oldu haberi
ÖNDER’in Öncü Spor Kulübü, imam hatipli şampiyon sporcuları iftarda buluşturdu haberi
Trakya’da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik Belediyesi ramazan ayına özel etkinlikler düzenliyor haberi
Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinde “Yedi Güzel” konseri düzenlendi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi haberi
Bilecik Valisi Aygöl, uzun yıllardır evli çiftlerle iftarda buluştu haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten şehit ailesine ziyaret haberi
Devlet desteğiyle sera kuran kadın çiftçi, işini büyütmeyi hedefliyor haberi
Polisan Holding’in 2024’te brüt karı 1,45 milyar lira oldu haberi
ÖNDER’in Öncü Spor Kulübü, imam hatipli şampiyon sporcuları iftarda buluşturdu haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Trakya’da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı haberi

Trakya’da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirdi.Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla unlu mamul ve gıda satışı ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya’da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı haberi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla unlu mamul ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan ramazan denetiminde iş yerlerinin hijyen şartları kontrol edildi.

Ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin depolama ve muhafaza durumlarının kontrol edildiği denetimde, etiket bilgileri ve satış koşulları da detaylı şekilde incelendi.

– Tekirdağ ve Kırklareli

Kırklareli'nde de ekipler, gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kentte gıda üretimi ve satışı yapılan işletmeler kontrol edildi.

Ekipler, denetimlerde iş yerlerinin hijyen koşullarını inceleyip, ürünlerin son tüketim tarihleri ve saklama koşullarını kontrol etti.

Tekirdağ'da da ekipler gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı.

İlgili Haberler

Meriç Nehri, Türkiye’nin “su sporları merkezi” olacak haberi
Yerel
9 Mart 2025, 12:34

Meriç Nehri, Türkiye’nin “su sporları merkezi” olacak haberi

Kocaeli Bilim Merkezi, ziyaretçilerini bilimi yaşayarak keşfe çıkarıyor haberi
Yerel
9 Mart 2025, 12:14

Kocaeli Bilim Merkezi, ziyaretçilerini bilimi yaşayarak keşfe çıkarıyor haberi

Vize Kaymakamı Balaban, “Aile Yılı” kapsamında ziyarette bulundu haberi
Yerel
9 Mart 2025, 11:50

Vize Kaymakamı Balaban, “Aile Yılı” kapsamında ziyarette bulundu haberi

Vize’de destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor haberi
Yerel
9 Mart 2025, 11:44

Vize’de destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor haberi

Medipol’un “Geleneksel Medya Mensupları Sahur Buluşması” gerçekleştirildi haberi
Yerel
9 Mart 2025, 11:34

Medipol’un “Geleneksel Medya Mensupları Sahur Buluşması” gerçekleştirildi haberi

Karamürsel’de kadın esnaf iftarda buluştu haberi
Yerel
9 Mart 2025, 11:14

Karamürsel’de kadın esnaf iftarda buluştu haberi

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar’da ziyarete açıldı haberi Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar’da ziyarete açıldı haberi Kocaeli’de kadınlar ligi müsabakası yarıda kaldı haberi Kocaeli’de kadınlar ligi müsabakası yarıda kaldı haberi