Trakya’da Geçen Ay 3 Bin 613 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 105 bin 394 konut satıldı.
Trakya’da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu. Tekirdağ’da 2 bin 609, Edirne’de 588, Kırklareli’nde ise 416 konut satışı gerçekleşti.
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