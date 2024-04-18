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Trakya’da Geçen Ay 3 Bin 613 Konut Satıldı

Trakya'da mart ayında 3 bin 613 konut satışı gerçekleştirildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 105 bin 394 konut satıldı.

Trakya’da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu. Tekirdağ’da 2 bin 609, Edirne’de 588, Kırklareli’nde ise 416 konut satışı gerçekleşti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trakya

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