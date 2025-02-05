Trakya’da gübre bayileri denetimi sürüyor haberi

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde gübre bayileri ve üretim tesislerinde denetimler devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla Türkiye genelinde başlatılan denetimler yoğun şekilde sürüyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt koordinesindeki Müdürlüğün Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi ekipleri üreticilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla çeşitli kontroller yapan ekipler, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrollerini, fiyatını ve son kullanım tarihlerini de inceledi.

Bayazıt, denetimin ardından yaptığı açıklamada, ekiplerin öncelikle gübre satışı yapılan bayilerin fiziki şartlarını kontrol ettiğini söyledi.

Gübre Takip Sistemi (GTS) ile barkod kontrolü de yapıldığını anlatan Bayazıt, “GDS ile çuvalların üzerinde olması gereken etiket bilgilerini inceliyoruz. Barkodların üzerinde hologram olması lazım onları da kontrol ediyoruz. Şüphelendiğimiz gübreler olursa numune alıp analize gönderiyoruz.” dedi.

Denetimlerin üç hafta boyunca süreceğini belirten Bayazıt, çiftçilerin Tarım ve Orman Müdürlüğünden belgesi olan bayilerden gübre alması gerektiğini kaydetti.

Bayazıt, çiftçilere üretimde gübre kullanımına ilişkin bilgilendirme yaptıklarını anlattı.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de denetimler sürüyor.