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Trakya’da kar yağışı etkisini arttırdı haberi

- Nisan ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya’da kar yağışı etkisini arttırdı haberi

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı.

Edirne'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezinde de etkili oluyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, kar yağışının akşama doğru yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

– “Bu zamanda bu kar yağışına çok şaşırdım”

Nisan ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Ömrü boyunca nisanda kar yağdığını ilk kez Bolu'nun Gerede ilçesinde gördüğünü belirten 78 yaşındaki İrfan Dağlı, Edirne'de ilk kez nisan ayında kar yağdığını ifade ederek, “Nisan ayında havalar bahar havasıdır. Kış kışlığını bilirdi, yaz yazlığını bilirdi. Mevsimler de değişti. Hayret ediyorum bu zamanda bu kar yağışına çok şaşırdım.” dedi.

Meryem Özer de sabah namazına kalktığında kar yağışıyla karşılaşınca hem şaşırdığını hem de çok sevindiğini dile getirdi.

Özer, bu yıl kar yağışına hasret kaldıklarını ve bu yağışın hem su kaynakları hem de çiftçileri iyi yönde etkileyeceğini söyledi.

73 yaşındaki İbrahim İhmal ise nisan ayında ilkbaharı yaşamayı beklerken kışla karşılaştıklarını ve bu ayda kar yağışını hiç beklemediklerini söyledi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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