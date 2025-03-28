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Trakya’da tatlıcı, şekerlemeci ve restoranlar denetlendi haberi

EDİRNE (AA) - Trakya'da Ramazan Bayramı öncesinde tatlıcı, şekerlemeci ve restoranlar denetlendi. Edirne İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyata karşı fiyat etiketlerini ve ürünlerin gramajını kontrol etti. Raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ek...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya’da tatlıcı, şekerlemeci ve restoranlar denetlendi haberi

Trakya'da Ramazan Bayramı öncesinde tatlıcı, şekerlemeci ve restoranlar denetlendi.

Edirne İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyata karşı fiyat etiketlerini ve ürünlerin gramajını kontrol etti. Raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, iş yerlerinin faturalarını da inceledi.

Eksikleri olan işletmelere ceza uygulandı.

İl Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, denetimde yaptığı konuşmada, ekiplerin ramazan boyunca denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması amacıyla denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Kurt, “Ürünlerin fiyat etiketlerini, gramajını ve fiyat değişim tarihlerini inceliyoruz. Vatandaşlarımız da bu sayede güven içinde bayram alışverişini yapıyor.” dedi.

Restoran şefi Mehmet Okuyucu da denetimlerden memnun olduklarını ifade etti.

Köklü bir restoran olduklarını ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunduklarını belirten Okuyucu, “Denetimlere her zaman açığız. Fiyat, hijyen ve ürün kalitesi konusunda denetime hazırız.” diye konuştu.

Öte yandan, kentte ramazan ayında 119 iş yerinde yapılan denetimde 1080 ürün incelendi, 108 üründe aykırılıklarla ilgili idari işlem yapıldı.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de ekipler tatlıcı, şekerlemeci ve restoranları denetledi.

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