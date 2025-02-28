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Kırklareli’nde “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” programı düzenlendi haberi
TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ’da yapıldı haberi
Sakarya’da dolandırıcılığa karşı bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
BBDSO, piyanist Cem Babacan ile Avusturyalı şef Matthew Coorey’i konuk etti haberi
İstanbul’daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 60 şüpheliden 46’sı tutuklandı haberi
TRT Tabii’nin yeni dizisi “Yankı” Görünmez El’in galası yapıldı haberi
Anadolu Ajansı ev sahipliğinde iklim değişikliği paneli düzenlendi haberi
İstanbul Çocukları Vakfından proje tanıtım toplantısı haberi
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TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ’da yapıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yapılan toplantı, Vali Recep Soytürk, Edirne Valisi Yunus ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ’da yapıldı haberi

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yapılan toplantı, Vali Recep Soytürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, TRAKYKA Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Şahin, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ve TRAKYAKA Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin “Dört Mevsim Rotasının Oluşturulması ve Gastronomi Okulunun Kurulması” isimli projede bütçe revizyonunun yeniden görüşülmesiyle başladı.

Ardından Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında üç ili ilgilendiren ortak konularda ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin belirlediği kararlar görüşüldü.

Daha sonra Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi ve Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği programı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, 2025 yılı Dış Ticaret Okulu Eğitim Programı ile 2025 Teknik Destek Programları hakkında bilgi verilirken, mevzuat güncelleme çalışmaları kapsamında kurum içi yönergelerde yapılan revizyon görüşüldü.

TRAKYAKA'nın, 2024 yılı faaliyet raporu görüşülüp, genel sekreterin 2025 yılı için mal ve hizmet alımı yetki sınırları belirlendi.

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