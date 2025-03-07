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KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek haberi
Bilecik’te yetiştirilen yeşil soğan kadınların elinde demetlenip satışa sunuluyor haberi
Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Beykoz Belediyesini ziyaretinde konuştu: haberi
Bursa’da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı haberi
Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi’nden 1 Kadın 1001 Emek Projesi haberi
Bursa’da “Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri” sergisi açıldı haberi
TREDAŞ kadın çalışanlarına “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle 1 gün izin verdi haberi
Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra “Vesikali Yarim” filmi için bir araya geldi haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
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TREDAŞ kadın çalışanlarına “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle 1 gün izin verdi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, hayatın her anında ve her alanında baş tacı olan kadınların, iş stresinden u...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TREDAŞ kadın çalışanlarına “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle 1 gün izin verdi haberi

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, hayatın her anında ve her alanında baş tacı olan kadınların, iş stresinden uzaklaşmasını ve günü sadece kendilerine ayırmalarını sağlamak için örnek bir uygulamaya imza atıldığı belirtildi.

TREDAŞ, çalışan 100 kadın personelinin izinlerini tercih ettikleri güne göre 10-11 Mart tarihlerinde kullanabilecek.

TREDAŞ uygulamayı 8 yıldır sürdürüyor.

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