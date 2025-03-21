Troya Müzesi’nde Homeros’un İlyada Destanı’nı okudular haberi

Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar Homeros'un Truva Savaşı'nı anlatan İlyada Destanı'nı okudu.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gazetecilere, UNESCO tarafından 1999 yılından bugüne 21 Mart'ın Dünya Şiir Günü olarak kutlandığını söyledi.

Dünya Şiir Günü'nde 25 saat boyunca Homeros'un İlyada'sını Troya Müzesi'nde okumaya başladıklarını belirten Gölcük, şöyle konuştu:

“Homeros ve İlyada'sı çoğunlukla Antik Yunan edebiyatıyla her ne kadar ilişkilendirilse de bu Çanakkale'nin kıyılarında, İzmir'de, Anadolu'da şekillendirilmiş destanlar. Dolayısıyla da Homeros'un, İlyada'nın sesini duymak demek, Anadolu'yu duymak demek, Anadolu'yu anlamak demek, Anadolu'ya kök salmak demek. Bu sebeple bu yıl ve bundan sonraki tüm 21 Mart'lar da Homeros okumaları yapıyor olacağız ve 25 saatlik bir İlyada okuması hem dünyada hem Türkiye'de de bir ilk olmuş olacak.”

Okumanın bu sabah Troya Müzesi'nin 2. katında bulunan Polyksena Lahdi önünde başladığını hatırlatan Gölcük, “Gece boyunca da kesintisiz olarak bir okuyucuyla okuma devam edecek. İlyada nöbeti Troya Müzesi'nde devam ediyor olacak.” dedi.

Etkinliğe katılan turist rehberi Serhan Güngör de müzede 25 saat sürecek etkinlikte İlyada Destanı'nı okuma nöbet tutuğunu bildirdi.