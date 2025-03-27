Troya Müzesi’nin dijital dergisi “Troy Museum Journal” birinci yılını doldurdu haberi

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, Troya Antik Kenti'nin girişinde yer alan Avrupa'dan ödüllü Troya Müzesi'ne ait dijital dergi “Troy Museum Journal” birinci yılını tamamladı.

Troya Müzesi Müdürü ve Derginin Editörü Rıdvan Gölcük, yaptığı yazılı açıklamada, Troya Müzesi'nin bilimsel yayıncılık alanındaki önemli adımlarından biri olan Troy Museum Journal'ın birinci yılını ve üçüncü sayısının yayınlanmasını büyük heyecanla duyurduğunu belirtti.

Müzecilik, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, etnografya, sosyoloji, coğrafya, edebiyat tarihi, felsefe tarihi ve kültürel çalışmalar gibi geniş bir yelpazede bilimsel araştırmalara yer veren derginin kısa sürede önemli platform haline geldiğini ifade eden Gölcük, 1 yıl içinde üç sayıyı tamamlamış olmak ve 17 makaleyle bilim dünyasına katkı sunmak ve yeni keşifleri okuyucularla paylaşmanın tutkularının ve kolektif emeğin bir yansıması olduğuna işaret etti.

Dergi yayıncılığının yanı sıra, Troya'nın ruhunu modern dünyaya taşıyacak çeşitli projelere de imza atan Troya Müzesi'nin, “Histroy” adlı deneysel filmin galası, Christopher Nolan'ın “Odyssey” filmiyle ilgili etkinlikler ve “İlyada Nöbeti” adlı rekor denemesi gibi çeşitli kültürel etkinliklerle de adından söz ettirdiğini kaydeden Rıdvan Gölcük, şunları kaydetti:

“Derginin üçüncü sayısı, arkeolojiden müzeciliğe uzanan zengin bir içeriğe sahip. Bu sayıda, Mübarek İpek, Gertrude Bell, T.E. Lawrence ve D.G. Hogarth'ın Osmanlı coğrafyasındaki arkeolojik faaliyetlerinden, Tralleis'teki ince duvarlı seramik taklitlerinin arkeometrik analizlerine, Amisos Nekropolü'nün kaya mezarlarından, Endüstri 6.0'ın müzecilikteki dönüştürücü rolüne kadar çeşitli konular ele alınıyor. Troya Müzesi, ayrıca, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz değerli bilim insanı Prof. Dr. Coşkun Özgünel anısına özel bir sayı hazırlayarak, onun anısını yaşatmayı hedefliyor. Troy Museum Journal, müzecilik, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, etnografya, sosyoloji, coğrafya, edebiyat tarihi, felsefe tarihi ve kültürel çalışmalar gibi alanlarda bilimsel araştırma ölçütlerine ve etik kurallara uygun makaleler yayınlamayı amaçlayan, hakemli, uluslararası, bilimsel bir dergidir. Yılda iki defa yayınlanmaktadır.”