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Tekirdağ’da aranan 2 firari hükümlü yakalandı haberi
Bursa’da motosikletin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı haberi
Yalova’nın güçlü kadınları üniversiteli gençlerle bir araya geldi haberi
Edremit’te kıyı şeridi kaçak yapı denetimi yapılıyor haberi
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TRT tabii’nin orijinal dizisi “Kara Kış”ın çekimleri başladı haberi
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TRT tabii’nin orijinal dizisi “Kara Kış”ın çekimleri başladı haberi

İSTANBUL (AA) - TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın çekimleri başladı.TRT'den yapılan açıklamaya göre dizi, 1939'da gerçekleşen Erzincan Depremi sonrasında yaşanan dramatik olayları konu alıyor.Murat Yıldı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TRT tabii’nin orijinal dizisi “Kara Kış”ın çekimleri başladı haberi

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi “Kara Kış”ın çekimleri başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre dizi, 1939'da gerçekleşen Erzincan Depremi sonrasında yaşanan dramatik olayları konu alıyor.

Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir'in başrollerinde yer aldığı yapım, okuma provalarının ardından sete çıktı.

Ulvi Kahyaoğlu, Diren Polatoğulları ve Mustafa Kırantepe'nin de rol aldığı dizinin yönetmenliğini Levent Onan üstlendi.

Yapımın senaryosunu Meriç Demiray ile Cenk Boğatur kaleme aldı.

Gerçek olaylardan esinlenilen dizi, binlerce can kaybına ve büyük yıkıma yol açan depremin ardından genç savcı Yusuf İzzet Akçal'ın felaketin ortasında karşılaştığı zorluklarla mücadelesini konu alıyor.

Türk siyasi tarihinde önemli yere sahip Akçal'ın hayatındaki dönüm noktalarına da dizide ışık tutuluyor.

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