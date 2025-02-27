TRT Tabii’nin yeni dizisi “Yankı” Görünmez El’in galası yapıldı haberi

TRT Tabii'nin yeni dizisi “Yankı” Görünmez El'in galası, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Galaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra dizinin oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.

Galada gazetecilere açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, geçen pazartesi Tabii platformunun uluslararası lansmanının yapıldığını anımsatarak, Tabii'de 40'ın üzerinde orijinal dizi olduğunu söyledi.

Sobacı, “Yankı” Görünmez El dizisinin yakın tarihin karanlık bir dönemine, 28 Şubat darbesinin karanlık atmosferine odaklandığını, Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin bir anlamda darbeler tarihi olduğunu ifade etti.

Darbelerin demokrasiye ket vurduğunu, ekonomik ve toplumsal kalkınmayı engellediğini vurgulayan Sobacı, “Aslında 28 Şubat darbesi de bu darbe geleneğinin bir parçasıydı. Ama 28 Şubat darbesinin öne çıkan bir özelliği var. O da 28 Şubat darbesinde medya, belli bir toplumsal kesimin devlete tehdit olarak algılanmasında, değerlendirilmesinde çok önemli bir rol oynadı, bir aparat rolü gördü.” dedi.

Sobacı, dizinin afişini bir gazetenin ilk sayfası gibi dizayn ettiklerini belirterek, “Çünkü 28 Şubat döneminde toplumsal algı medya manşetleriyle yönetiliyordu büyük ölçüde. Buradan ilham alarak biz de dizimizin afişini bir gazetenin ilk sayfası olarak tasarladık.” diye konuştu.

Dizinin, milyonlarca kişinin eğitim hakkının elinden alındığı, parlak zihinli öğrencilerin ikna odalarında psikolojik işkenceye maruz kaldığı ve milletin alın terinin banka kasalarına uzanan hortumlarla çalındığı dönemi ifade ettiğini dile getiren Sobacı, hikayenin merkezinde yer alan Eray karakterinin 28 Şubat darbesinin ekonomik boyutuna odaklandığını söyledi.

Sobacı, TRT'nin parçası olan Tabii'nin bu diziyi kamu sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, “Çünkü darbeler bu millete ve ülkeye çok büyük zararlar verdi. Dolayısıyla darbelerin ülkeye ve millete verdiği zararlara ilişkin toplumsal hafızanın diri tutulması, nesilden nesile yeni kuşaklara aktarılması lazım. Aslında Yankı Görünmez El tam da bunu yapıyor. Darbelerin sonuçlarını, özellikle de 28 Şubat darbesinin ekonomik boyutunu yeni nesillere aktarmak için biz böyle bir projeyi gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Dizinin seyircisinin bol olması temennisinde bulunan Sobacı, “Yankı Görünmez El'in, Türkiye'deki demokrasi bilincine, demokrasiye yönelik farkındalığa ve ülkemizin son 20 yılda demokrasi namına, hak ve özgürlükler namına katettiği mesafeye ilişkin farkındalığa katkı sağlamasını temenni ediyorum.” dedi.

Sobacı, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra salona geçerek dizinin ilk bölümünü izledi.