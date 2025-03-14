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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic’i kabul etti haberi
TSK Mehmetçik Vakfı, İstanbul’da mevlit okuttu haberi
İSU, Karamürsel’de 263 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı haberi
Maltepe Üniversitesi’nde 14 Mart Dünya Matematik Günü kutlandı haberi
GÜNCELLEME – İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu haberi
Çanakkale’de üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak haberi
Yapı Kredi Portföy’den Sağlık Sektörü Serbest Fonu haberi
Genç korfbolcular, ilk uluslararası şampiyonada milli forma için mücadele ediyor haberi
ÇOMÜ’de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nurettin Arslan atandı haberi
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TSK Mehmetçik Vakfı, İstanbul’da mevlit okuttu haberi

İSTANBUL (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı ile ramazan dolayısıyla mevlit okuttu.Şişli'deki Hacı Nimet Özden Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen mevlit prog...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TSK Mehmetçik Vakfı, İstanbul’da mevlit okuttu haberi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı ile ramazan dolayısıyla mevlit okuttu.

Şişli'deki Hacı Nimet Özden Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen mevlit programında, şehitler, merhum gaziler ve hayatını kaybeden bağışçılar için dua edildi.

Mevlit sonrası Vakıf tarafından vatandaşlara lokum dağıtıldı.

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