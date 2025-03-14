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TSK Mehmetçik Vakfı, İstanbul’da mevlit okuttu haberi

İSTANBUL (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı ile ramazan dolayısıyla mevlit okuttu.Şişli'deki Hacı Nimet Özden Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen mevlit prog...