TSK Mehmetçik Vakfı, İstanbul’da mevlit okuttu haberi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı ile ramazan dolayısıyla mevlit okuttu.
Şişli'deki Hacı Nimet Özden Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen mevlit programında, şehitler, merhum gaziler ve hayatını kaybeden bağışçılar için dua edildi.
Mevlit sonrası Vakıf tarafından vatandaşlara lokum dağıtıldı.
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