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Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi
Edirne’de lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi haberi
Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi
Citroen’den mart ayı kampanyası haberi
QNB Leasing ve IFC’den yeşil dönüşüme destek haberi
Bilecik’te konteyner taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı haberi
Çınarcık’da öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi haberi
Bilecik’te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu haberi
Ayvalık’ta Nikita Çayı ıslah ediliyor haberi
Kimya sektöründen şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat haberi
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TÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı “Takı Sergisi” düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla "Takı Sergisi" düzenlendi.Türkan Sabancı Kültür Merkezi’nde "Her kadın bir çiçektir" sloganıyla düzenlenen etkinli...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı “Takı Sergisi” düzenlendi haberi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla “Takı Sergisi” düzenlendi.

Türkan Sabancı Kültür Merkezi’nde “Her kadın bir çiçektir” sloganıyla düzenlenen etkinlikte El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan 220 eser sergilendi.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, sergi açılışında Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Sergideki her bir eserin kadınların güzel ve güçlü yönlerini ortaya koyduğunu belirten Bayır, toplumun kadınlara değer verilmesiyle güzelleştiğini ifade etti.

Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Becenen de serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Sergi, 13 Mart'a kadar gezilebilecek.

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