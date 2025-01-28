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TÜ’de “Araştırma ve Uygulama Merkezleri Çalıştayı” düzenlendi haberi
Edirne’de kaykayla tehlikeli yolculuk görüntülendi haberi
Balıkesir’de çıkan yangında bir kişi öldü haberi
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TÜ’de “Araştırma ve Uygulama Merkezleri Çalıştayı” düzenlendi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TÜ’de “Araştırma ve Uygulama Merkezleri Çalıştayı” düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) – Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) “Araştırma ve Uygulama Merkezleri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, araştırma ve uygulama merkezleri yöneticilerinin katılımıyla Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, 2024 faaliyetleri değerlendirilerek 2025'teki işbirliği planlamaları yapıldı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, programda yaptığı konuşmada, çalıştayların yol haritası oluşturma, mevcut eksiklikleri tespit etme ve çözüm üretme konusunda önemli bir rol oynadığını belirtti.

Araştırma ve uygulama merkezlerinin çalışmalarını dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Hatipler, “Çalıştayların temel hedefi, yönetim yetkisini sizlerle paylaşmaktır. Bu etkinliklerin amacı, sizlerin fikirlerini yönetim sürecine katarak yolculuğumuza devam etmek ve 39 araştırma merkezimizin birbirini destekleyen bir çark gibi çalışmasını sağlamaktır. Bu çalışmaların sonucunda sorunlara çözüm üretmenin yanı sıra akademik yayınlar ve yeni bulguların ortaya çıkmasını hedeflemekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ise çalıştayın amacının araştırma ve uygulama merkezlerini bir araya getirerek yürütülmekte olan ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri paylaşıp çözüm önerileri geliştirmek olduğunu belirtti.

Program, merkez yöneticilerinin sunumları ve grup çalışmaları ile devam etti.

Merkez

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