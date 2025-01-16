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“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor
Selimiye Camisi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Tekirdağ NKÜ Hastanesi Başhekimi Yıldırım AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
Tekirdağ’da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
Arnavutköy’de şoförü kalp krizi geçiren tur otobüsü kaza yaptı
“Rafadan Tayfa: Kapadokya” filminin özel gösterimi yapıldı
Sakarya’da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
İstanbul’da sahte içkiden ölümlere ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
Kocaeli’de 1 milyon 220 bin makaron ele geçirildi
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Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı

EDİRNE (AA) – Edirne'de, son dönemde etkili olan kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini artırdı.

Yaz aylarında kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen nehirlere yağışlar faydalı oldu.

Meriç Nehri'nin debisi son yapılan ölçümlerde DSİ'nin Kirişhane İstasyonu'nda 134 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 7 metreküp/saniyeye kadar yükseldi.

Yaz aylarında her iki nehir şu an ki debileri 3'te 1'i oranındaydı.

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