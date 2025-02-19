SON DAKİKA
Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca’ya tam donanımlı spor salonu yapılacak haberi
Vatikan’dan gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası’nı inceledi haberi
İstanbul’da kar yağışı hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı haberi
Sakarya’da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi
Bursa’da bir evden 1,5 ton çöp çıkarıldı haberi
İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı trafik yoğunluğuna neden oldu haberi
Edirne Valisi Sezer, Kapıkule’deki hızlı tren garı inşaatında incelemede bulundu haberi
Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul’da yaptı haberi
Anadolu Isuzu’nun elektrikli küçük kamyonu BIG.e’nin seri üretimi başladı haberi
Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca’ya tam donanımlı spor salonu yapılacak haberi
Vatikan’dan gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası’nı inceledi haberi
İstanbul’da kar yağışı hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı haberi
Sakarya’da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi
Bursa’da bir evden 1,5 ton çöp çıkarıldı haberi
İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı trafik yoğunluğuna neden oldu haberi
Edirne Valisi Sezer, Kapıkule’deki hızlı tren garı inşaatında incelemede bulundu haberi
Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul’da yaptı haberi
Anadolu Isuzu’nun elektrikli küçük kamyonu BIG.e’nin seri üretimi başladı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul’da yaptı haberi

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul’da yaptı haberi

İSTANBUL (AA) - Türk devletleri arasındaki finansal teknoloji işbirliğini güçlendirmek amacıyla geçen ekim ayında oluşturulan Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformunun ilk yönetim kurulu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.Türkiye Ödeme Ve Elektr...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul’da yaptı haberi

Türk devletleri arasındaki finansal teknoloji işbirliğini güçlendirmek amacıyla geçen ekim ayında oluşturulan Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformunun ilk yönetim kurulu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinden (TÖDEB) yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruslan Talibov’un liderliğinde, TÖDEB Genel Merkezi’nde bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, yol haritası belirlemek, ortak projeleri şekillendirmek ve bölgesel işbirliğini derinleştirmek amacıyla önemli kararlar aldı.

Tek lisansla tüm üye ülkelerde faaliyet gösterebilmek, dijital ödeme sistemlerinin entegrasyonu, sınır ötesi para transferlerinin kolaylaştırılması, regülasyonların uyumlu hale getirilmesi ve finansal teknoloji girişimlerinin desteklenmesinin ele alındığı ilk yönetim kurulu toplantısında, üye ülkelerin finansal sistemlerini daha uyumlu hale getirmek için ortak regülasyon önerileri geliştirilmesi ve fintek sektörünü destekleyici yasal düzenlemeler oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, üye ülkeler arasında teknoloji transferinin hızlandırılması ve fintek girişimcilerinin desteklenmesi için ortak fon mekanizmaları kurulması önerildi. Her ülkenin güçlü olduğu alanlarda bilgi ve teknoloji paylaşımını artırarak, bölgesel bir inovasyon ağı oluşturulması fikri, toplantının öne çıkan başlıklarından biri olurken Türk Devletleri arasında finansal teknoloji alanında yetkin insan kaynağını artırmak ve sektörün sürdürülebilir büyümesini sağlamak amacıyla ortak eğitim programları, seminerler ve sertifikalı kurslar düzenleneceği belirtildi.

– Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'ne ziyaret

Toplantının ardından Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak tarafından kabul edilen heyet, görüşmede, platformun kısa ve uzun vadeli hedeflerini, bölgesel fintek ekosisteminin güçlendirilmesini ve Türk devletleri arasında finansal teknolojilerde daha kapsamlı işbirlikleri kurulmasını detaylı şekilde ele aldı.

Kaymak, Türk devletleri arasındaki ekonomik entegrasyonun finansal teknolojilerle desteklenmesinin bölge için stratejik bir adım olduğunu belirterek, platformun bölgesel rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca, fintek sektörünü destekleyecek politikaların geliştirilmesi, regülasyonların uyumlaştırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi gibi konular görüşüldü.

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformunun kurulmasının, bölgesel ekonomik entegrasyon açısından stratejik bir adım olduğunu vurgulayan Ufuk Bilgetekin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu platform, aslında uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir proje. Türk devletleri olarak önce kendi içimizde güç birliği yapmalı, sonra bu gücü küresel rekabete taşımalıyız. Fintek ekosisteminde, Türkiye’nin bir bölgesel merkez haline gelmesini hedefliyoruz. 5 ülkede tek lisansla faaliyet gösterebilmek, sınır ötesi finansal işlemlerde etkin çözümler geliştirmek ve kardeş ülkelerle işbirliğimizi güçlendirmek için önemli bir adım atıyoruz. Agora Fintech Fuarı 2025'te Türk devletleri olarak bir pavilyon açarak bu gücümüzü tüm dünyaya göstereceğiz.”

Bölgesel
Fintek
İş
Platformu
Türk Devletleri

İlgili Haberler

İstanbul’da yeni alınan Özel Halk Otobüsleri hizmete başladı haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 16:06

İstanbul’da yeni alınan Özel Halk Otobüsleri hizmete başladı haberi

Sakarya’da durdurulan tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 16:04

Sakarya’da durdurulan tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi haberi

GÜNCELLEME – Bilecik’te kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 15:45

GÜNCELLEME – Bilecik’te kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor haberi

Karabük Üniversitesinden kısa kısa haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 15:40

Karabük Üniversitesinden kısa kısa haberi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan’dan cezaevindeki bazı tutuklu ve hükümlülere ziyaret haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 15:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan’dan cezaevindeki bazı tutuklu ve hükümlülere ziyaret haberi

Balıkesir’de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 15:14

Balıkesir’de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında haberi

Emlak Konutun orta gelir grubuna yönelik kampanyasının detayları açıklandı haberi Emlak Konutun orta gelir grubuna yönelik kampanyasının detayları açıklandı haberi “İGA’nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim” fotoğraf sergisi, İstanbul Havalimanı’nda açıldı haberi “İGA’nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim” fotoğraf sergisi, İstanbul Havalimanı’nda açıldı haberi