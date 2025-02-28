Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı, Özbekistan’da düzenlendi haberi

Özbekistan'ın ev sahipliği yaptığı Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı'nda küresel iklim değişikliği, kültürel miraslar, turizm ve şehircilik konuları masaya yatırıldı.

Buse Bilim Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Türk dünyası devletleri, çağdaş ve modern şehirleşmeyi planlayarak, yapay zeka, robotik otomasyon ve enerji sistemleri gibi güncel mühendislik alanlarında ortak çalışmalar yürüterek, akıllı ve planlı şehirleşme konusuna odaklandı.

Bu kapsamda, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı'na, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) AR-GE Komisyonu Başkanı ve Buse Bilim Koleji kurucularından Davut Yavuz da katıldı. Etkinlikte, küresel iklim değişikliği, kültürel miraslar, turizm ve şehircilik konuları ele alındı.

Kurultayda gerçekleştirilen oturumlarda, şehirleşme oranı düşük ülkelerde tersine göç yaşanması, aşırı nüfus birikiminin çarpık kentleşme ve gecekondu sorunlarını ortaya çıkarması konuları masaya yatırıldı. Bu doğrultuda, son teknolojik gelişmelerin ve akıllı kentleşmenin önünün açılması için çeşitli planlar görüşüldü.

Etkinlikte, yerleşim yerleri, ticaret yolları, büyük hastaneler ve parklar için mühendislik şirketleri tarafından hazırlanan planlar da değerlendirildi. Görüşmeler sonucunda, sıfır atık ve emisyon politikaları, yenilenebilir enerji kaynakları ve akıllı kentler üzerine bakanlıklar ve mühendislerle ortak çalışmalar yürütülmesi kararı alındı. Uzun vadede, güçlü ve sağlıklı yerleşim alanları oluşturmak amacıyla, Türk dünyasındaki inşaat ve şehircilik sektörünün harekete geçmesi de planlandı.

Buse Bilim Koleji'nin ilkokul öğrencileri de etkinlikte, robotik kodlama ve yaşam becerileri uygulama dersleriyle bilgisayar ortamında yapay zeka yazılımları geliştirdi. Öğrenciler, yapay zeka ile trafik denetimi, akıllı sensörlü evler ve hastaneler üzerinde kodlamalar yaparak, yapay zeka destekli şehirlerin inşasına katkıda bulunmayı hedefliyor. İlgili projelerle, akıllı şehirleşme sürecinde, Türk dünyasında yenileşim ve sürdürülebilir kalkınmaya katkılar sağlanması amaçlanıyor.