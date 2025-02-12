Türk Kızılay Lapseki’de kan bağışı kampanyası başlattı haberi

Türk Kızılay, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde “Birbirimize candan bağlıyız” sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı.

Lapseki Plevne Ortaokulu ve Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu'nda düzenlenen kan bağış kampanyasına şimdiye kadar 50 gönüllü destek verdi.

İlçe Kaymakamı Emre Öztürk, İlçe Belediye Başkanı Atilla Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Çetin de kampanyanın yapıldığı alana gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale'de geçen yıl 22 bin 926 bağışçının 25 bin 128 ünite kan bağışında bulunduğu, ilk kez kan bağışlayanların sayısının ise 10 bin 700 olduğu öğrenildi.