Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata Kulesi’nde yapıldı haberi

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Galata Kulesi'nde etkinlik düzenlendi.
Beyoğlu'nda yapılan etkinliğe, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanı sıra polis memurları katıldı.
Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Yıldız, çocuklara hediyeler dağıttı.
Etkinlik kapsamında Türk Polis Teşkilatının faaliyetlerinin anlatıldığı özel video Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Videoda, yunus timleri, atlı polisler ve özel harekat ekiplerine kadar emniyet teşkilatı bünyesindeki personelin görevlerine yönelik görüntülere yer verildi.
Selami Yıldız, etkinliğe katıldıkları için vatandaşlara teşekkür etti.
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