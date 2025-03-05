SON DAKİKA
İstanbul Valisi Gül, eşi tarafından öldürülen kadın ve çocuklarının cenazesine katıldı haberi
Türk Telekom ve Nokia, İspanya’da 5G destekli akıllı fabrika çözümlerini tanıttı haberi
Karmod, KKTC’de çelik yapı konut projesine başladı haberi
Kırklareli’nde İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları sürüyor haberi
Çanakkale’de ramazan dolayısıyla gıda denetimi yapıldı haberi
Çanakkale’de tarımsal yatırımlara ve bireysel sulama sistemlerine hibe desteği yapılacak haberi
Kocaeli’de ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı haberi
“Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası”nın İstanbul ayağı yapıldı haberi
Sanatçı Özcan Deniz “imar kirliliğine neden olmak” suçundan ifade verdi haberi
Marmara Depremi’nde Gölcük’te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi haberi
İstanbul Valisi Gül, eşi tarafından öldürülen kadın ve çocuklarının cenazesine katıldı haberi
Türk Telekom ve Nokia, İspanya’da 5G destekli akıllı fabrika çözümlerini tanıttı haberi
Karmod, KKTC’de çelik yapı konut projesine başladı haberi
Kırklareli’nde İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları sürüyor haberi
Çanakkale’de ramazan dolayısıyla gıda denetimi yapıldı haberi
Çanakkale’de tarımsal yatırımlara ve bireysel sulama sistemlerine hibe desteği yapılacak haberi
Kocaeli’de ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı haberi
“Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası”nın İstanbul ayağı yapıldı haberi
Sanatçı Özcan Deniz “imar kirliliğine neden olmak” suçundan ifade verdi haberi
Marmara Depremi’nde Gölcük’te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Türk Telekom ve Nokia, İspanya’da 5G destekli akıllı fabrika çözümlerini tanıttı haberi

Türk Telekom ve Nokia, İspanya’da 5G destekli akıllı fabrika çözümlerini tanıttı haberi

- Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: - "İş sağlığı, çalışan güvenliği ve verimlilik konularına odaklandığımız uygulamalarda Nokia ile başarılı Sanayi 4.0 denemeleri gerçekleştirdik"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türk Telekom ve Nokia, İspanya’da 5G destekli akıllı fabrika çözümlerini tanıttı haberi

Türk Telekom, Nokia ile birlikte İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde özel 5G destekli akıllı fabrika uygulamalarını tanıttı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, özel 5G ve yeni nesil teknolojiler alanındaki çalışmalarına devam eden Türk Telekom, yerel ve küresel düzeyde iş birlikleri geliştirerek dijital dönüşüm projelerine öncülük ediyor.

Türk Telekom ve Nokia, 5G'nin düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve hızlı veri iletim kabiliyetlerini kullanarak Endüstri 4.0 çerçevesinde akıllı fabrika uygulamalarına yönelik denemeler gerçekleştirdi. Etkinlikte, MX Context ürünü ile çalışan güvenliğini üst seviyeye taşıyacak ve üretim verimliliğini artıracak sistemler demo gösterimlerle tanıtıldı.

Denemelerde, fabrika veri merkezinde yapay zeka tabanlı analizleri desteklemek amacıyla Nokia'nın MX Industrial Edge (MXIE) platformu oluşturuldu. Bu sistem, işçi güvenliği ve operasyonel süreçlerde çok modlu sensör füzyonuyla yapay zeka tabanlı çıkarımlar sağlayarak iki farklı kullanım senaryosunu içeriyor.

– “5G'ye geçtiğimizde, ülkemize değer katan çok fazla çalışmaya imza atacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, güçlü fiber altyapıları ve teknoloji alanındaki birikimleriyle dijital dönüşüme liderlik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Önal, bu meseleyi bir milli sorumluluk meselesi olarak gördüklerini aktararak, “Yenilikçi teknolojileri sağlık, eğitim, spor, sanat gibi hayatın tüm alanlarında ve ülkemizin her köşesinde kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. 5G'nin getirdiği olanaklar birçok sektörde güçlü ve faydalı dönüşümler yaratacak. Biz de bu alandaki vizyonumuz doğrultusunda tüm sektörleri kapsayan öncü çalışmalar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Akıllı şehircilik, akıllı tarım, akıllı fabrika projeleriyle dijital geleceği inşa ettiklerini vurgulayan Önal, şunları paylaştı:

“İş sağlığı, çalışan güvenliği ve verimlilik konularına odaklandığımız uygulamalarda Nokia ile başarılı Sanayi 4.0 denemeleri gerçekleştirdik. Ayrıca MWC'de de Nokia MX Context demolarını da deneyimledik. Bu iş sağlığı ve çalışan güvenliği açısından büyük bir adım. Denemelerde gerçek zamanlı video analitiği ve yapay zekâ teknolojilerinin yanı sıra özel 5G endüstriyel şebeke teknolojisinden yararlanılarak başarılı sonuçlar elde ettik. Bu çalışmalar bize 5G'nin düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği kabiliyetleriyle sektörlere katacağı verimliliği tekrar ispatlamış oldu. 5G'ye en hazır operatör olarak 5G'ye geçtiğimizde, bu kazanımlarımızla ülkemize değer katan çok fazla çalışmaya imza atacağız.”

– “Otomasyonu daha ileri seviyeye taşımasına yardımcı olabiliriz”

Nokia Bulut Ağ ve Servisleri'nin Kurumsal Kampüs Uç Çözümleri Başkan Yardımcısı Stephan Litjens de Türk Telekom'un, Türkiye'deki endüstriyel dijitalleşmeyi hızlandırmak amacıyla Nokia MX Context ve özel 5G teknolojisini bir araya getirme konusundaki ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Litjens, “MX Context'in gelişmiş yapay zeka destekli sensör füzyonu ve konumlandırma yeteneklerinin özel 5G'nin yüksek performanslı bağlantısıyla birleşmesi sayesinde, endüstrilerin çalışan güvenliğini artırmasına, operasyonel verimliliği iyileştirmesine ve otomasyonu daha ileri seviyeye taşımasına yardımcı olabiliriz.” değerlendirmelerinde bulundu.

İlgili Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Texhibition İstanbul’un açılışında konuştu: haberi
Yerel
5 Mart 2025, 13:16

Ticaret Bakanı Bolat, Texhibition İstanbul’un açılışında konuştu: haberi

Bursa’nın yüzyıllardır süren “Gezek” kültürünü kurdukları dernekle yaşatıyorlar haberi
Yerel
5 Mart 2025, 13:16

Bursa’nın yüzyıllardır süren “Gezek” kültürünü kurdukları dernekle yaşatıyorlar haberi

ATP, 2024’te net karını 457,2 milyon lira seviyesine yükseltti haberi
Yerel
5 Mart 2025, 13:14

ATP, 2024’te net karını 457,2 milyon lira seviyesine yükseltti haberi

Esenler’de yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
5 Mart 2025, 13:14

Esenler’de yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı haberi

Edirne ITB Berlin Fuarı’nda tanıtılıyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 13:10

Edirne ITB Berlin Fuarı’nda tanıtılıyor haberi

Çanakkale’de hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 13:04

Çanakkale’de hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor haberi

Boyner Grup’ta üst düzey atamalar gerçekleşti haberi Boyner Grup’ta üst düzey atamalar gerçekleşti haberi Türk bilim insanlarından CN Lyn yıldız sisteminin oluşumuna ışık tutan keşif haberi Türk bilim insanlarından CN Lyn yıldız sisteminin oluşumuna ışık tutan keşif haberi