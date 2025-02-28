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Türk Telekom’dan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde yerlilik hamlesi haberi

- Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: - "Yeni nesil teknolojiler konusunda yenilikçi çözümleri yerli imkanlarla üretmeye odaklandık"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türk Telekom’dan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde yerlilik hamlesi haberi

Türk Telekom'un iştiraki Argela, iş ortakları Etiya, ULAK Haberleşme ve i2i Systems ile 5G'de yerli imkanlarla geliştirmeye odaklandığı yenilikçi çözümleri, İspanya'nın Barcelona kentinde teknoloji şirketlerinin buluştuğu GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Argela; iş ortakları Etiya, ULAK Haberleşme ve i2i Systems ile 5G alanında ekosistemi güçlendirecek ortaklıklara imza attı.

Kullanıcılara yüksek kaliteli 5G deneyimi sunmayı amaçlayan Türk Telekom, endüstrilerdeki talebi karşılamak ve son kullanıcılara özel bağlantı hizmeti sağlamak için Argela ve Etiya ile yerli 5G Şebeke Dilimleme (Network Slicing) teknolojilerini geliştireceğini açıkladı.

Teknoloji birikimi ve yatırımlarıyla yerli ekosistemi güçlendiren Türk Telekom, Argela ve ULAK Haberleşme ile yerli ve milli olarak geliştirilen 5G-Advanced'in önemli kabiliyetlerinden Uygulama Programlama Arayüzleri (Network API) çözümleri için çalışıyor. Türk Telekom, i2i Systems'in geliştirdiği yerli ve milli ücretlendirme çözümü olan 5G CHF (Charging Function) ile operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesinde ilklere imza attıklarını ve yerli üretime desteklerini sürdürdüklerini belirtti.

5G'nin tüm sektörlerde yeni iş modeli inovasyonlarını ve dijitalleşmeyi mümkün kıldığına dikkati çeken Önal, Türk Telekom olarak öncü çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve sürecin yol haritasını çizdiklerini vurguladı.

Önal, “Argela, Etiya, ULAK Haberleşme ve i2i Systems ile 5G ve yeni nesil teknolojiler konusunda yenilikçi çözümleri yerli imkanlarla üretmeye odaklandık. 5G'nin sağlayacağı faydalarla dijital dönüşüm yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak, 5G alanında milli bir ekosistemin oluşmasına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Argela
Türk Telekom
Yerli

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