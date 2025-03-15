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Türk Yıldızları, Çanakkale’de selamlama uçuşu yaptı haberi
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Türk Metal Sendikası Başkanı Altundağ, Bursa’da konuştu: haberi
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Sıcak havayı değerlendiren bazı İstanbullular denize girdi haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 8 kişiye 73 bin 976 lira para cezası kesildi haberi
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Türk Yıldızları, Çanakkale’de selamlama uçuşu yaptı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de selamlama uçuşu gerçekleştirdi.Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'n...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türk Yıldızları, Çanakkale’de selamlama uçuşu yaptı haberi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'nden kalkış yapan Türk Yıldızları, kordon boyu ve boğaz üzerinde uçtu.

Kordon Boyu'nda Türk Yıldızları'nı izleyen vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla uçuşu görüntüledi.

Uçuş kapsamında Çanakkale Boğazı üzerinde kalp çizen uçaklar vatandaşlardan alkış aldı.

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