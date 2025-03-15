Türk Yıldızları, Çanakkale’de selamlama uçuşu yaptı haberi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'nden kalkış yapan Türk Yıldızları, kordon boyu ve boğaz üzerinde uçtu.
Kordon Boyu'nda Türk Yıldızları'nı izleyen vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla uçuşu görüntüledi.
Uçuş kapsamında Çanakkale Boğazı üzerinde kalp çizen uçaklar vatandaşlardan alkış aldı.
Yalova’da “Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” imza kampanyası başlatıldı haberi
“Ahi Esnaf Beratı”yla onurlandırılan kunduracı, baba mesleğini yarım asrı aşkındır sürdürüyor haberi
Sakarya’da köylüler olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor haberi